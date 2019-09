Regering Sint Maarten valt om onenigheid wederopbouw na orkaan

Op het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten is de regering gevallen. Met het opstappen van twee parlementariërs is het kabinet van premier Leona Marlin-Romeo zijn meerderheid kwijt. Het eiland lijkt niet lang zonder regering te zullen zitten. Oppositiepartijen National Alliance en de United St. Maarten Party hebben al de formatie van een nieuwe coalitie aangekondigd. Aangevuld met de twee nu onafhankelijke parlementariërs heeft die coalitie negen van de vijftien zetels in het parlement van Sint Maarten. De vorige regering had een krappe meerderheid van maar één zetel.

Premier Marlin Romeo sprak in juli vorig jaar met NRC: ‘Ons budget was niet toereikend. We zijn niet klaar voor weer een orkaan’

De terugkeer van de National Alliance in de regering is saillant, omdat dat de partij van oud-premier William Marlin is. Hij verzette zich in 2017 hevig tegen de oprichting van een zogenoemde Integriteitskamer, een voorwaarde die Nederland had gesteld voor het beschikbaar stellen van 550 miljoen euro aan noodhulp na de orkaan Irma. Bij hoge uitzondering had de Rijksministerraad in 2017 aan de gouverneur van Sint Maarten gevraagd om Marlin te ontslaan. Uiteindelijk stapte Marlin zelf op.

‘Politiek vacuüm’

Scheidend parlementslid van de United Democrats Luc Mercelina noemt de in zijn ogen nog altijd gebrekkige wederopbouw van het eiland na orkaan Irma in 2017 als voornaamste reden voor zijn vertrek. Mercelina ziet een toename in armoede en vervuiling en spreekt van een politiek vacuüm op het eiland.

Mercelina’s collega Chanel Brownbill bekritiseert de onzekerheid die volgens hem op het eiland heerst. Gouverneur Eugen Holiday moet nog akkoord gaan met de nieuwe eilandregering.

Sint Maarten is sinds 2010 een zelfstandig land binnen het Nederlandse Koninkrijk dat voor een aantal zaken, zoals defensie, nog een beroep dient te doen op Nederland. Het kabinet-Marlin-Romeo is het negende in tien jaar dat valt op het eiland. Ook parlementsvoorzitter Sarah Wescott-Williams heeft zondag haar ontslag ingediend.

De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) is op het moment op Sint Maarten en zal later op maandag reageren op de nieuwe situatie.