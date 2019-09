‘Nederlanders staan open voor glamour’

in

‘Veel Nederlanders denken bij een conciërge aan iemand op een middelbare school die klusjes doet. Wat wij bij Con Questa doen is iets anders. Onze klanten kunnen 24 uur per dag bij ons terecht met welk verzoek dan ook. Een tafeltje regelen in dat populaire restaurant dat eigenlijk vol zit, kaartjes voor een voetbalwedstrijd, een vliegreis met limousineservice naar Schiphol. Ik ben elk moment van de dag bereikbaar. Soms word ik ’s nachts wakker en kijk ik even op mijn telefoonscherm: mis ik niks?

„We hebben ongeveer duizend klanten – het zijn dj’s, voetballers, vermogende ondernemers. Met hun uurtarief is het voor hen goedkoper om bij ons een vraag neer te leggen dan het zelf te doen. Sinds de crisis is weggeëbd, gaat het ons zakelijk voor de wind. Nederlanders zien vipservice in het buitenland en willen dat ook hier, ze staan meer open voor luxe en glamour.

„Het meest extravagante verzoek? Dat was een huwelijksaanzoek van twee weken in drie landen met privéjet. Het begon in de Pretty Woman-suite met uitzicht over Los Angeles, vervolgens Miami, daarna huurde ik een privé-eiland af in Kroatië met als laatste stop Italië.

„Ik maak lange dagen. Vaak zit ik tot na zevenen op kantoor en heb ik daarna nog een avondprogramma: de opening van een nachtclub, de bezichtiging van een hotel of het organiseren van een verjaardag. Per week ben ik wel drie avonden op pad. Ook ga ik veel uit eten omdat ik constant op de hoogte moet zijn van de nieuwste en beste restaurants. Toen ik hoorde dat Mykonos het nieuwe Ibiza wordt, ben ik er gelijk naartoe gevlogen en heb ik er in één dag negen hotels bezocht. Dat soort research is erg belangrijk, ik heb ook in elke stad een local die mij op de hoogte houdt.”

uit

‘Ik hou van het goede leven qua horeca en reisjes. Maar als ik vrij ben ga ik ook graag naar mijn familie en vrienden in het zuiden. Gezellig samen tijd doorbrengen, barbecuen, een fles wijn op tafel.

„Op dit moment stop ik bijna alles wat ik verdien in het bedrijf. Ik zou mezelf een dik directeurssalaris kunnen uitkeren, maar dan kunnen we de kaartjes en reizen die we regelen niet financieren. In 2013 heb ik mij ingekocht met spaargeld en een lening, mijn compagnon heeft het opgericht en was hiervoor conciërge bij het Amstel Hotel en het Waldorf Astoria. Ik vind het belangrijk dat we groeien, eind dit jaar wil ik tweeduizend klanten hebben.

„Qua geld heb ik altijd gedacht: ik wil mijn eigen boontjes doppen, niet afhankelijk zijn van een ander. Dat is gelukt, ik kan goed voor mezelf zorgen.”

Netto-inkomen: 4.000 euro (management fee) Vaste lasten: woonlasten (huur, 1.350 euro inclusief), mobiel/internet/tv (67 euro privé, 90 euro zakelijk, met onbeperkt bellen naar buitenland), verzekeringen (250 euro), auto (200 euro), boodschappen (80 euro), sport (325 euro, eens per week met personal trainer), kleding (300 euro), verzorging en wellness (85 euro voor maandelijkse massage, 80 euro schoonheidsspecialist), horeca (eens in de twee weken met compagnon, samen 180 euro per keer) Laatste grote aankoop: decanteer karaf van Riedel, 275 euro Sparen: ongeveer 300 euro