Nederlander verdacht van moord op 11-jarige Roemeense overleden

Een moord op een elfjarig meisje die Roemenië heeft opgeschrikt, zou gepleegd zijn door een 47-jarige Nederlander. Dat maakte de Roemeense politie maandag bekend.

De 47-jarige man uit Cuijk is maandag bij een ongeluk om het leven gekomen, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens berichten in Roemeense media zou hij zelfmoord hebben gepleegd. Het OM schrijft dat het „erop lijkt dat de man bewust op een vrachtwagen is ingereden”.

Mihaela Adriana Fieraru zou afgelopen vrijdag door de verdachte, J.V. zijn ontvoerd en omgebracht in het Roemeense dorp Gura Sutii, ruim vijftig kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Boekarest. De man zou daarna teruggekeerd zijn naar Nederland.

De 11-jarige Mihaela werd vrijdag door haar familie als vermist opgegeven nadat ze niet was thuisgekomen uit school. Zondag werd haar dode lichaam in een veld gevonden, zwaar gehavend en bedekt met een plastic zak. Ze zou kort na haar ontvoering om het leven zijn gebracht.

De politie had V. in het weekend al opgespoord, zo is Roemeense journalisten verteld, omdat ze over camerabeelden beschikte die de huurauto van V. hadden vastgelegd op de plek waar Mihaela voor het laatst gesignaleerd was. Op dat moment was zij echter nog niet gevonden en was er geen formele verdenking.

Inmiddels zijn ook latere videobeelden verspreid. Daarop is te zien dat een meisje in een roze broek bij V. op de passagiersstoel zit. De Roemeense politie is bezig met dna-onderzoek in de huurauto, die V. op zijn eigen naam gehuurd had en het appartement in Boekarest waar hij verbleef.

Het meisje zou zijn gewurgd. Onbekend is of zij ook seksueel misbruikt is. Politiechef Liviu Vasilescu zei op televisie dat V. een veroordeelde zedendelinquent zou zijn. Hij reisde al drie keer eerder naar Roemenië.

Het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant is in Nederland met de zaak bezig. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht en de Nederlandse politie ondersteunt de politie in Roemenië waar mogelijk.

