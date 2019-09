Kansspelautoriteit geeft 400.000 boete aan PokerStars EU

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft 400.000 euro boete opgelegd aan online pokerwebsite PokerStars EU. De website richtte zich zonder vergunning op de Nederlandse markt, zo maakte de waakhond maandag bekend.

De Ksa onderzocht de website in de tweede helft van 2018 en ontdekte dat het bij PokerStars mogelijk was internetbetalingen met iDeal te doen. Ook was er een Nederlandstalig contactformulier beschikbaar en werden er twee Nederlandse instellingen voor verslavingszorg genoemd.

Online gokken wordt vanaf 2021 in Nederland legaal. „Tot de nieuwe wet in werking treedt gaan we door met wat we doen”, zegt een woordvoerder van de Ksa. Vorige maand werd ook al een boete van 470.000 euro opgelegd aan Unibet, een gokbedrijf dat gevestigd is in Malta, voor het zich richten op Nederlandse spelers zonder vergunning. PokerStars is ook in Malta geregistreerd.

Gokwet

Afgelopen februari is het wetsvoorstel aangenomen dat gokken legaal maakt. Als de wet in 2021 in werking treedt, moeten bedrijven die online gokken aanbieden hiervoor bij de Ksa een vergunning aanvragen. Welke voorwaarden daarvoor precies gaan gelden, is nog niet bekend.

De autoriteit controleert websites die in Nederland beschikbaar zijn en analyseert vervolgens of die website zich ook op Nederlandse gebruikers richt. Als dat zo is, kan een boete volgen. Een website helemaal uit de lucht halen kan de waakhond niet. Maar het adviseert de goksites wel Nederlandse IP-adressen te blokkeren.