Iran: Britse olietanker Stena Impero kan vertrekken

Iran gaat olietanker Stena Impero weer vrijgeven, ruim twee maanden nadat het onder druk voor anker werd gelegd. Dat heeft een woordvoerder van het regime in Teheran maandag tegen persbureau Reuters gezegd. Wanneer het schip, dat de Britse vlag voert, weer uit kan varen wist hij niet, maar de procedure en het papierwerk om dat mogelijk te maken zouden in elk geval zijn afgerond.

De Iraanse Revolutionaire Garde - een elite-eenheid van het Iraanse leger - enterde de Stena Impero op 19 juli toen die door de Straat van Hormuz voer. Het schip werd met bemanning en al aan de ketting gelegd in havenstad Bandar Abbas. Zeven van de bemanningsleden werden begin deze maand vrijgelaten.

Gibraltar

Het enteren en in beslag nemen van de tanker was een tegenreactie op een incident een week eerder bij Gibraltar. Toen werd een schip dat onder Iraanse vlag voer in beslag genomen omdat het Verenigd Koninkrijk vermoedde dat de ruwe olie aan boord van het schip voor de regering van Syrië was bestemd. Na de confiscatie van het Britse schip volgde een reeks incidenten in de Golf. Zo werden mijnen op schepen geplaatst, en werden andere tankers beschoten. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van schuld aan die incidenten, Teheran ontkent die.

De aankondiging dat de Stena Impero wat Iran betreft vrij is om te gaan, komt één dag voor een ontmoeting tussen president Hassan Rohani en de Britse premier Boris Johnson. De twee hebben aan de zijlijn van de algemene vergadering van de Verenigde Naties dinsdag een onderhoud. Daar zal ongetwijfeld ook de aanval op een raffinaderij en olieveld in Saoedi-Arabië op de agenda staan. In navolging van de Verenigde Staten beschuldigt ook het Verenigd Koninkrijk Iran nu formeel van de aanvallen op zaterdag 14 juli.

Iran blijft stellig ontkennen achter de aanval te zitten en maant de wereld zich afzijdig te houden: „Blijf weg uit de Golf.”