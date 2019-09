Emmy’s voor eindseizoen Game of Thrones

De hitserie Game of Thrones is zondag voor de vierde keer bekroond met een Emmy voor beste dramaserie. Hoogtepunt van de avond was de Emmy voor beste acteur, die naar Billy Porter ging. Hij is de eerste openlijk homoseksuele man die deze prijs wint.

Billy Porter speelt in de serie Pose, over de lhbtq-gemeenschap in het ballroomdansen in New York in de jaren 80 en 90. Game of Thrones won twee Emmy’s: de acteur Peter Dinklage, Tyrion Lannister in de serie, kreeg een Emmy voor de beste bijrol.

“Dit begon allemaal in de verstoorde geest van George R.R. Martin,” zei David Benioff, producent van Game of Thrones, over de auteur van de boekenreeks die voorafging aan de serie bij de uitreiking tegen persbureau AP.

Grote winnaars

De Britse tragikomedie Fleabag ging met vier Emmy’s naar huis, waaronder die voor beste komedie. De beste miniserie was volgens de jury de op waarheid gebaseerde Chernobyl, over de ramp met de Oekraïense kernreactor in de jaren 80.

De twee hoofdrolspelers in Killing Eve, vertolkt door Sandra Oh en Jodie Comer, waren beide genomineerd in de categorie beste actrice. Comer ging met de prijs naar huis.

Sandra Oh feliciteert Jodie Comer met haar Emmy voor beste actrice. Foto Chris Pizzello/AP

De komedieserie The Marvelous Mrs. Maisel viel vorig jaar veelvuldig in de prijzen en was ook dit jaar genomineerd in meerdere categorieën, waaronder beste komedie en beste komedie-hoofdrol. Uiteindelijk won de serie alleen de Emmy’s voor beste ondersteunende actrice en beste ondersteunende acteur.

De Emmy’s zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen en worden ieder jaar bij de aanvang van het nieuwe tv-seizoen uitgereikt. Vorige week werd ook al een aantal kleinere Emmy’s uitgereikt. Hierbij viel onder andere de documentaire Leaving Neverland in de prijzen, een film over de aantijgingen van seksueel misbruik van minderjarigen door popster Michael Jackson.