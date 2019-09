Drie dakdekkers in Etten-Leur beschoten, twee arrestaties

Drie dakdekkers zijn maandagmiddag in Etten-Leur onder vuur genomen. Hierbij raakte voor zover bekend niemand gewond. De politie heeft twee mensen gearresteerd.

Op het moment van de beschieting, rond 16.00 uur, waren de werklui bezig op het dak van een woning aan de Marterhof. Na het incident vluchtten ze weg. Een slachtoffer meldde zich later bij de politie.

In een woning aan de Egelhof, zo’n vierhonderd meter bij de plek van het incident vandaan, hield de politie even later een man en een vrouw aan. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Waarvan zij verdacht worden, kon de politie desgevraagd niet specificeren.

Maandagavond is het sporenonderzoek nog in volle gang. Op meerdere plekken waar hulzen zijn gevonden, onder meer bij de woning aan de Marterhof, wordt forensisch onderzoek gedaan. Met een speurhond onderzoekt de politie de omgeving van het huis van de man en vrouw.