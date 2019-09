Catalaanse separatisten opgepakt, grondstoffen explosieven gevonden

De Spaanse politie heeft maandag negen Catalaanse separatisten gearresteerd die mogelijk plannen hadden voor het plegen van aanslagen. Bij een reeks invallen in de provincie Barcelona vond de politie onder meer grondstoffen voor explosieven, meldt persbureau Reuters.

Het is opvallend dat Catalaanse separatisten verdacht worden van het beramen van gewelddadige acties. Het separatisme in de Spaanse regio neemt doorgaans de vorm aan van vreedzame straatprotesten - anders dan in de regio Baskenland, waar de afscheidingsbeweging ETA tot een paar jaar geleden geregeld aanslagen pleegde.

Volgens de politie is er bij de tien huiszoekingen maandagmorgen „een grote hoeveelheid materialen en stoffen” aangetroffen die gebruikt kan worden om bommen te maken. Specialisten moeten nog wel bevestigen dat het daadwerkelijk om gevaarlijke chemicaliën gaat. Agenten namen ook documenten en computers in beslag.

Referendum

Het onderzoek waar de invallen onderdeel van uitmaakten, is gericht tegen een plaatselijke onafhankelijkheidsbeweging. De organisatie houdt zo nu en dan protesten tegen de gevangenhouding van politieke kopstukken uit het separatistische kamp, die werden opgepakt in de nasleep van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum eind 2017.

De twaalf belangrijkste separatistenleiders - voornamelijk leden van de Catalaanse regering van voormalig regiopresident Carles Puigdemont - krijgen waarschijnlijk begin oktober hun straffen te horen. Ze worden veelal verdacht van rebellie en misbruik van overheidsgeld, omdat ze het afscheidingsreferendum organiseerden - wat volgens de Spaanse wet illegaal is.

Toen uit de volksraadpleging een ‘ja’ kwam, riep de Catalaanse regering eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Madrid greep vervolgens in door het regioparlement en de regering-Puigdemont te ontbinden en kabinetsleden te arresteren. Puigdemont zelf ontvluchtte Spanje en verbleef sindsdien in België en Duitsland, waar een rechter vorig jaar een Spaans overleveringsverzoek afwees. Momenteel zit Puigdemont in Waterloo.