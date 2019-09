Carlos Ghosn mag tien jaar lang geen bedrijf leiden

Carlos Ghosn, de van fraude verdachte voormalige topman van Nissan, heeft geschikt met de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Hij moet 1 miljoen dollar (910.000 euro) betalen en mag tien jaar lang geen beursgenoteerd bedrijf leiden. Dat meldt SEC (‘Securities and Exchange Commission’) maandag. De beurstoezichthouder betichtte Ghosn ervan dat hij jarenlang voor beleggers verhulde dat hij in totaal 140 miljoen dollar aan compensatie en pensioenvoordelen ontving.

Het betreft een civiele schikking tussen SEC aan de ene en Nissan, Ghosn en Greg Kelly aan de andere kant. Kelly, een andere voormalige Nissan-topman, betaalt volgens dezelfde schikking 100.000 dollar (91.000 euro), Nissan 15 miljoen dollar (13,7 miljoen euro). Nissan, Ghosn en Kelly hebben de beschuldigingen van SEC bevestigd noch ontkracht.

Strafrechtelijke procedure

In Japan loopt nog een strafrechtelijke procedure tegen Ghosn. De 65-jarige Fransman van Libanese afkomst is vier verschillende fraudegerelateerde misdrijven ten laste gelegd. Zo zou hij te weinig salaris hebben gerapporteerd aan de beurstoezichthouder van Japan. Vorig jaar november werd hij vanwege die beschuldigingen gearresteerd.

Ghosn was jarenlang topman van het samenwerkingsverband tussen Renault, Nissan en Mitsubishi, maar werd in 2018 ontslagen nadat de beschuldigingen naar buiten kwamen. Ghosn zit momenteel op borgtocht onder huisarrest in Tokio.