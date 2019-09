Britse reisorganisatie Thomas Cook ten onder

Reisorganisatie Thomas Cook staakt per direct alle activiteiten, dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt. Alle bij de reisorganisatie geboekte vakanties zijn geannuleerd en Thomas Cook-vliegtuigen stijgen niet meer op. De procedure voor de liquidatie van het Britse bedrijf is maandagmorgen in gang gezet.

De noodlijdende touroperator had op korte termijn een kapitaalinjectie van honderden miljoenen euro’s nodig om te kunnen blijven bestaan. Afgelopen weekend zijn gesprekken met investeerders stukgelopen. Dat betekent waarschijnlijk dat Thomas Cook na 178 jaar ten onder gaat.

Ongeveer 600.000 mensen zijn volgens persbureau Reuters momenteel via Thomas Cook in het buitenland op vakantie, onder hen 10.000 Nederlanders. Zij hebben geboekt via de Nederlandse tak van de reisorganisatie, waar ook Neckermann Reizen onder valt. Doordat Thomas Cook is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), hoeven Nederlanders die al op reis zijn niet extra te betalen om thuis te komen. Een woordvoerder van Thomas Cook zegt tegen persbureau ANP dat voor deze mensen „wordt geregeld dat zij hun vakantie kunnen afmaken”.

Wie een reis geboekt heeft bij Thomas Cook of Neckermann maar nog niet vertrokken is, krijgt via SGR zijn geld terug of wordt omgeboekt naar een andere touroperator. Het is inmiddels niet meer mogelijk om via de Nederlandse sites van Thomas Cook en Neckermann een vakantie te regelen.

Concurrentie van onlineplatforms

Thomas Cook, opgericht in 1841, is de oudste reisorganisatie ter wereld. Het bedrijf leed de afgelopen jaren onder de concurrentie met onlineplatforms. Het had naar eigen zeggen ook last van reizigers die hun vakantie uitstelden in verband met de onzekerheid rondom de Brexit. De schuldenlast liep snel op en de beurswaarde kromp met 90 procent. Het bedrijf heeft 21.000 werknemers, onder wie 200 in Nederland, en een vloot van ruim 100 vliegtuigen.

Eind augustus leek een voorlopige oplossing in zicht. Thomas Cook maakte afspraken over een pakket noodsteun ter waarde van 900 miljoen pond (ruim 1 miljard euro). De helft zou worden betaald door de Chinese investeringsmaatschappij Fosun, de andere helft door de schuldeisers. In ruil voor hun steun verwierven Fosun en de andere partijen aanmerkelijke belangen in de luchtvaart- en reisbureautakken.

Afgelopen weekend mislukten de onderhandelingen over het steunpakket alsnog. Eind vorige week liet Thomas Cook weten nog eens 227 miljoen euro extra nodig te hebben. „We waren er bijna uit”, zegt directeur Peter Fankhauser. Het verzoek om extra geld leverde volgens hem echter een „obstakel” op dat „onoverkomelijk is gebleken”. Thomas Cook heeft ook voor hulp aangeklopt bij de Britse overheid, maar die wees dat verzoek af. Premier Johnson stelde maandagmorgen dat een bail-out een ongewenst precedent zou scheppen.

Om de circa 150.000 Britse Thomas Cook-reizigers thuis te krijgen, heeft de regering haar grootste repatriëringsoperatie ooit in vredestijd op touw gezet. De overheid is bezig over de hele wereld vliegtuigen te charteren. „We hebben in korte tijd in feite één van de grootste luchtvaartmaatschappijen van het land opgezet”, zegt hoofd van de Britse luchtvaartautoriteit CAA Richard Moriarty. De actie, met codenaam Operatie Matterhorn, duurt in elk geval tot 6 oktober.