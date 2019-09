Anastasia is een sprookje met genoeg magie om in te geloven

Voor een vrouw die besluit mee te werken aan een listig plan, komt Anya (Tessa Sunniva van Tol) wel heel onschuldig over. Daardoor geloof je het meteen: zij moet wel de verloren dochter zijn uit de tsarenfamilie, die werd uitgeroeid door de bolsjewieken. Toch weet ze dat, aan het begin van de musical Anastasia, zelf ook niet zeker.

Op dat moment leeft Anya op straat in Sint Petersburg en kan zich haar jeugd niet herinneren door mysterieus geheugenverlies. Deze handicap is koren op de molen van oplichter Vlad (met schwung gespeeld door Ad Knippels) en zijn kompaan Dmitri (Milan van Waardenburg). Zij strikken de straatveegster voor een list: als ze doet alsof ze de kleindochter van de keizerin (Gerrie van der Klei) is, kunnen zij een royale beloning opstrijken. Wat volgt, is een snelcursus à la My fair lady of Petticoat, waarbij Anya de familiegeschiedenis uit haar hoofd leert en dansles krijgt. Ondertussen zit een Russische generaal (René van Kooten) haar op de hielen.

De trailer voor Anastasia:



Anastasia is de nieuwe musical van Stage Entertainment in het AFAS Circustheater, de opvolger van The Lion King. Twee jaar geleden ging de productie in première op Broadway; inmiddels is ze neergestreken in Spanje en Duitsland. De musical is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1997, die zich weer liet inspireren door het gerucht dat een van de vier Russische tsarendochters begin vorige eeuw de moordaanslag op haar familie had overleefd.

Voor de musical werd een deel van de muziek van de film overgenomen, maar de meerderheid werd nieuw geschreven door Lynn Ahrens en Stephen Flaherty. Hun soundtrack stuwt de vertelling voort met sprookjesachtige liedjes, maar ook onverwachte nummers als het opzwepende ‘Mijn Petersburg’.

Tessa Sunniva van Tol is het stralend middelpunt van Anastasia. Foto Annemieke van der Togt/Roy Beusker Fotografie

Allure van een Disney-prinses

Actrice Tessa Sunniva van Tol is het stralende middelpunt van Anastasia. Zij bewees al dat ze een musical kan dragen, met haar hoofdrol in The Little Mermaid (2012) en als Jane in de Duitse Tarzan (2016). Met haar heldere stem en sprankelende uitstraling heeft ze de allure van Disney-prinses. Hoewel ze momenten van bravoure beleeft – die je verwacht bij een vrouw die zolang op straat heeft geleefd – is ze toch vooral erg voorkomend. Of komt dat doordat ze daadwerkelijk de tsarendochter is?

Al snel neemt Anya haar rol wel heel serieus en herinnert ze zich zelfs details die niemand haar heeft verteld. Zelfs de sceptische Dmitri begint in het sprookje te geloven, en valt voor haar. Van Waardenburg speelde zijn rol ook in de Duitse versie van Anastasia – en dat is te zien. Hij beheerst het personage volledig.

Anastasia Medley, sing-a-long 2019:



Anastasia is een bombastische musical die – in regie van Darko Tresnjak – barst van de kleurrijke kostuums, breed uitgemeten choreografieën en een decor dat grandeur uitstraalt. Sfeerbepalend zijn de verbluffende videoanimaties van Aaron Rhyne, die uitzichten of hele steden tot leven laten komen. Ramen knallen uit hun sponningen en bij een treinreis schiet het landschap voorbij. De animaties maken het (verder behoorlijk klassieke) decor fantasierijk. Zij geven Anastasia de magie die je verwacht bij een musical, die in de donkere dagen rond Kerst zal spelen.

Anastasia van Stage Entertainment. Gezien: AFAS Circustheater – Scheveningen, 22/9, einddatum onbekend. Inl: anastasia.nl ●●●●●

