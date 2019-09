Alleen als de wereld dat wil, kan oorlog in Jemen stoppen

Radhya al-Mutawakel leeft al 15 maanden uit haar koffer en in hotels en bij vrienden. Ik sprak haar vorige week in Den Haag over haar strijd tegen de oorlog in Jemen en tegen de mensenrechtenschendingen die daar door alle betrokken partijen worden gepleegd. Hiervandaan vertrok ze naar Genève, waar deze week in de VN-Mensenrechtenraad het mandaat aan de orde is van de internationale commissie die sinds 2017 mensenrechtenschendingen in Jemen onderzoekt (en die om het Saoedisch-Emiraatse verzet te omzeilen niet commissie van onderzoek mag heten, want er is niks te onderzoeken nietwaar, maar Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen). Daarna reist ze naar de VN in New York, en vervolgens weer naar Ethiopië. Haar man en medeoprichter van de mensenrechtenorganisatie Mwatana (Arabisch voor burgerschap) is thuis in Sana’a. Zij zou ook graag naar huis willen, maar dan moet ze naar Aden vliegen en vervolgens een uur of tien over de weg reizen. Daar zou ze zomaar kunnen verdwijnen want ze heeft een hoop vijanden. Dat risico neemt ze niet.

Het onderstreept haar gedrevenheid om Jemen in onze belangstelling te krijgen en te houden en zo te helpen een eind te maken aan dit zinloze geweld. Binnen Jemen heeft Mwatana nu meer dan zeventig mensen fulltime in dienst die de schendingen door alle partijen in kaart brengen. Zie op mwatana.org het jaarrapport Withering Life. Wie betaalt dat? Onder andere Unicef en andere ngo’s. Ze wil geen geld van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die met hun wapenleveranties direct in de oorlog betrokken zijn. Al-Mutawakel was hier op uitnodiging van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat van die ergste humanitaire crisis ter wereld die de afgelopen vierenhalf jaar is aangericht door de Saoedisch-Emiraatse oorlog tegen de Houthirebellen, dat weet u nu wel. Maar hoe kan daar een eind aan worden gemaakt? Met politieke druk door de internationale gemeenschap. De wapenleveranties stoppen zou niet genoeg zijn; er zijn daar sowieso wapens te over, zegt Al-Mutawakel. Weliswaar lijkt een van de hoofdrolspelers, de Emiraten, zich op dit moment uit de oorlog terug te trekken. Maar dat is schijn. In hun dienst vechten milities door. Er is geen enkel teken dat de Saoedische kroonprins wil stoppen. En de Houthirebellen die het doelwit van de oorlog zijn, zijn met Iraanse wapenhulp een stuk sterker geworden. Zinloos geweld, schreef ik hierboven, ja, want deze oorlog valt door niemand te winnen.

Maar let op: toch is dit niet alleen een slechtnieuwscolumn. Al-Mutawakel onderstreept dat de partijen wel degelijk gevoelig zijn voor druk. De internationale woede over de Saoedische moord op de journalist Jamal Khashoggi produceerde eind vorig jaar beperkt vredesoverleg. Er zijn minder verdwijningen, er worden mensen uit gevangenissen vrijgelaten, er zijn minder luchtbombardementen, zegt ze. Internationale aandacht is het zwaarste wapen in haar arsenaal.

Daarom is deze week de kwestie van het mandaat van bovengenoemde eminent experts ook van betekenis. Er moeten een paar woordjes bij in hun opdracht: „het verzamelen en bewaren van bewijs” van schendingen. Als opmaat naar berechting van schuldigen en een einde aan de straffeloosheid. Gaat dat lukken? De kerngroep met Nederland die in 2017 de eminent experts heeft doorgedreven, zwijgt er nog over. Aan Al-Mutawakel zal het niet liggen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.