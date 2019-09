35 Afghaanse bruiloftsgasten dood na aanval op schuilplaats Talibaan

In de Afghaanse provincie Helmand zijn maandag zeker 35 bezoekers van een bruiloft om het leven gekomen toen het leger een nabijgelegen pand van de Talibaan binnenviel. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van twee functionarissen uit het regiobestuur van Helmand. Aan Talibaanzijde kwamen volgens de Afghaanse zender Tolo News 22 mensen om het leven. Veertien strijders zijn gearresteerd.

Volgens de Afghaanse legerleiding gebruikten de Talibaan het gebouwtje in Helmand als schuilplaats en trainingslocatie voor toekomstige zelfmoordterroristen. Toen het leger binnenviel, blies één van de aanwezigen zichzelf volgens Reuters op. Behalve de schuilplaats zijn een pakhuis en grote hoeveelheden voorraad en munitie verwoest. De dodelijke slachtoffers, ook de bruiloftsgasten, vielen tijdens het vuurgevecht en verschillende explosies die volgden.

De Talibaan zijn in 2001 ontzet door de Verenigde Staten, maar plegen nog regelmatig aanslagen in Afghanistan. Zeker sinds de Amerikanen zich begin deze maand terugtrokken uit vredesbesprekingen, nadat een militair bij een van die aanslagen om het leven was gekomen. De Afghaanse overheid probeert met harde hand terug te slaan tegen het opnieuw opgelaaide geweld, zeker nu het land aanstaande zaterdag een nieuwe president kiest.

In aanloop naar die verkiezingen dreigen de Talibaan met meer geweld. Vorige week werd niet ver van een campagnebijeenkomst van zittend president Ashraf Ghani een aanslag gepleegd. Daarbij kwamen toen zeker veertig mensen om het leven.