Voorlopig zijn PSV en Ajax nog in evenwicht

Bij Quincy Promes is het moeilijk om niét aan dat filmpje te denken. Dat filmpje waarin hij vanuit de lift van zijn penthouse in de taal van de straat vertelt over zijn extravagante levensstijl. „Wanneer ik uit mijn osso ga, is het straight money blowen.”

Promes was nog geen twintig jaar oud. Hij speelde destijds in de jeugd van FC Twente waar hij een tweede kans had afgedwongen, nadat hij als tiener door Ajax was weggestuurd naar de bescheiden satellietclub Haarlem. Met oog op zijn imago was het niet de bedoeling dat de video naar buiten kwam. Dat gebeurde wel. Dus werd Promes alsnog weggezet als verwende prof – hij maakte op dat moment furore bij Spartak Moskou.

Donyell Malen moet een jaar of elf zijn geweest toen Promes zichzelf filmde in de lift. Hij was een voetbaltalent uit de kop van Noord-Holland, dat als kind, in het dorp Westerland, op klompjes liep voordat hij op zijn negende werd ontdekt door Ajax. Wie zo jong is, wacht nog vele obstakels om uiteindelijk tot de kleine vijf procent te horen van talentjes die het profvoetbal wel halen. De meesten vallen af.

De belangrijkste krachtmeting

Maar Malen haalde de eredivisie wel. En net als Promes was hij zondag trefzeker in een titanenstrijd die zou eindigen zonder winnaar. PSV-Ajax werd 1-1, een uitslag die de juiste weerspiegeling was van de verhoudingen in de belangrijkste krachtmeting in de eredivisie. Of Ajax is over 27 duels kampioen. Of PSV. Dit is simpelweg het beste dat de eredivisie te bieden heeft.

Mark van Bommel zei het na de wedstrijd nog. Dat dit misschien niet alleen voor Nederlandse begrippen een topduel is, maar inmiddels ook voor de kijker in het buitenland. Twee topclubs, die de rest achter zich hebben gelaten en elkaar jaarlijks beconcurreren met nieuwe impulsen en smaakmakers. Van de 22 spelers die vorig jaar in Eindhoven aan de aftrap stonden, waren er deze zondag nog twaalf over in de basisopstellingen. Bij beide clubs zes.

Het is de eredivisie ten voeten uit. Een competitie als springplank naar de Europese top, waarin de beste spelers worden opgevolgd door anderen die de kar moeten trekken. Zijn het geen aankopen uit Zuid-Amerika, dan is het wel talent van eigen bodem of oude bekenden die na jaren van omzwervingen weer in Nederland willen spelen, profiterend van de flink hogere salarisplafonds bij PSV en Ajax.

Malen

Na het vertrek van aanvallers Luuk de Jong en Hirving Lozano is PSV onder anderen aangewezen op Malen. Nadat hij vorig seizoen al voorzichtig zijn klasse had getoond, bewijst de aanvaller (20) nu dat PSV weleens heel veel geld aan hem zou kunnen verdienen gezien de 550.000 euro die de club voor hem zou hebben betaald aan Arsenal. Malen debuteerde in Oranje met een doelpunt en scoort nu ook in een topwedstrijd. Bijna tachtig minuten op de klok. Met sneltreinvaart op het doel af, het Philips- stadion ontplofte. Toch nog 1-1.

Quincy Promes (links) en Edson Alvarez vieren het doelpunt van Ajax tegen PSV. Foto Cees van Hoogdalem/Soccrates

In 2017 nam PSV Malen over van Arsenal, waar de speler op zijn zestiende was neergestreken. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola was dat de beste keuze, aangezien Ajax geen aanstalten zou hebben gemaakt om de buitenspeler van zijn eerste contract te voorzien. En waarom dan nog langer wachten als een contract in het buitenland doet vermoeden dat een jeugdspeler de ‘eredivisie-springplank’ niet nodig heeft? Dat het merendeel het daar niet redt, zoals ook Malen, doet niets af aan de fraaie bedragen die zij en hun familie in het buitenland hebben kunnen innen.

Geld leek ook de drijfveer van Quincy Promes, gelet op het filmpje in de lift. Toch betaalde hij zelf de rekening voor zijn instelling in de jeugd bij Ajax. Wie naar Haarlem werd teruggezet, wachtte doorgaans een laatste kans in het profvoetbal. Sommigen waren mentaal geknakt, Promes vocht zich terug. Via FC Twente en Go Ahead Eagles werd hij miljonair bij Spartak Moskou, vanwaar hij na vier seizoenen richting Sevilla vertrok.

Toppers

Nu, zeventien jaar nadat Ajax in hem een toekomstige eerste-elftalspeler zag op de velden bij DCG, kan hij die belofte eindelijk inlossen tussen toppers als Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Gekocht voor ruim 15 miljoen euro manifesteert Promes zich als een multifunctionele aanvaller: balvast, snel, goede trap, doeltreffend. Hij kan altijd scoren. Overal.

Hij miste zondag weliswaar een enorme kans, maar scoorde ook, al scheelde het weinig of hij had de 1-0 nooit kunnen maken. Coach Erik ten Hag stond op het punt om hem te wisselen. Maar voordat de bal buiten de lijnen belandde, schoof de international de bal achter doelman Jeroen Zoet. Ten Hag liet Promes alsnog staan. Ook uit tactische overwegingen.

Na de 1-1 van Malen raakten beide teams vertwijfeld. Moesten ze voor de overwinning of het punt koesteren? In deze fase van het seizoen houden Ajax en PSV liever de illusie in stand dat ze niet voor elkaar onderdoen. Vanaf nu wordt het alleen maar beter, denken beide trainers. In de tweede seizoenshelft zullen hun smaakmakers pas echt op drift zijn.

