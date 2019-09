VN waarschuwen op vooravond van klimaattop voor temperatuurstijging

Nooit eerder was het zo warm op aarde als de afgelopen vijf jaar. Dat schrijven de Verenigde Naties in een rapport dat zondag is gepubliceerd, een dag voor de klimaattop in New York begint. De gemiddelde temperatuur op aarde lag tussen 2015 en 2019 gemiddeld 1,1 graden Celsius hoger dan voor de industriële revolutie.

De stijging veroorzaakt „wijdverspreide en langdurende hittegolven, branden die records hebben gevestigd en andere verwoestende gebeurtenissen zoals tropische cyclonen, overstromingen en droogte”. De wetenschappers benadrukken in het rapport dat de ontwikkelingen niet alleen een grote invloed hebben op het klimaat, maar dat deze ook sociaal-economische gevolgen hebben.

Het rapport is opgesteld door wetenschappers van verschillende organisaties, waaronder de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties (IPCC). Maandag begint de VN-klimaattop in New York. António Guterres, secretaris-generaal van de VN, heeft landen opgeroepen alleen te komen als zij openstaan voor ambitieuze plannen om de klimaatcrisis te bezweren.

Klimaattop New York

De onderzoekers schrijven ook dat de stijging van het zeeniveau de afgelopen jaren is toegenomen en de CO2-uitstoot is gestegen. Zij stellen dat er momenteel te weinig gebeurt om deze ontwikkelingen tegen te gaan en roepen overheden op onmiddellijk nieuwe maatregelen te nemen. „Dit jaar hebben we de tragische gevolgen van het gestegen zeeniveau gezien in de Bahama’s en in Mozambique”, aldus secretaris-generaal van de WMO Petteri Taalas. Hij verwijst naar de orkanen die het afgelopen jaar zorgden voor honderden doden in de twee landen.

Volgens de klimaatwetenschappers moeten overheden „fundamentele socio-economische transformaties doorvoeren op het gebied van land- en energiegebruik”. Eerder dit jaar riep het IPCC al op tot een radicale verandering van landbouw en de productie en consumptie van voedsel.