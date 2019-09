Vierduizend deelnemers Dam tot Damloop mogen niet starten

Vanwege de hitte mogen de laatste twee deelnemersgroepen van de Dam tot Damloop zondagmiddag niet van start gaan. De organisatie meldt het er een risico is dat „een capaciteitsgebrek zou kunnen ontstaan in de medische hulpverlening aan de deelnemers”. Deze beslissing werd genomen na overleg met politie, hulpdiensten en de gemeente. Het gaat om vierduizend van de in totaal 45.000 deelnemers.

Bij de jaarlijkse Dam tot Damloop wordt een afstand van 10 Engelse mijl (16.1 kilometer) afgelegd van Amsterdam naar Zaandam. De hardlopers waren verdeeld over negentien groepen, met elk een eigen starttijd. Het is momenteel 26 graden in Amsterdam.

Hitte zorgde voor incidenten bij eerdere edities van de hardloopwedstrijd. In 2014 en 2016 overleden twee deelnemers als gevolg van een hitteberoerte. Dit jaar maakt de organisatie voor het eerst gebruik van koelbaden om deelnemers die oververhit dreigen te raken snel te kunnen verzorgen. Tien tot twintig hardlopers maakten daar zondag gebruik van.