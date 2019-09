Palestijns-Israëlische partij steunt Gantz als premier

De Palestijns-Israëlische fusiepartij Verenigde Lijst (Joint List) heeft zondag haar voorkeur uitgesproken voor Benny Gantz, de grootste rivaal van de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat meldt de krant Haaretz. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Arabische partij een Joodse leider steunt. Gantz heeft met deze steun nog geen meerderheid in het parlement.

De Verenigde Lijst sprak de steun uit tegenover president Reuven Rivlin, die zondag begon aan zijn eerste overleg de vorming van een nieuwe regering. In Jeruzalem ontmoette hij vertegenwoordigers van diverse partijen die zetels behaalden bij de parlementsverkiezingen van 17 september.

Partijleider Ayman Odeh van de Verenigde Lijst onderbouwt de beslissing van de partij in een opinieartikel in The New York Times. „Talloze mensen in Israël en over de hele wereld zullen dankbaar zijn dat er een einde wordt gemaakt aan het lange bewind van meneer Netanyahu met corruptie, leugens en angst.”

61 zetels nodig

Met dertien van de 120 zetels is de Verenigde Lijst de derde partij in de Knesset, het Israëlische parlement. Dankzij de steun komt partij Blauw-Wit (Kahol Lavan) van oud-legerchef Gantz op 57 zetels. Netanyahu heeft momenteel 55 zetels.

Het blijft spannend: beide kampen beschikken nog niet over de benodigde 61 zetels. Daarvoor is het wachten op het oordeel van voormalig minister van Defensie Avigdor Lieberman. Zijn partij behaalde acht zetels. Lieberman heeft nog geen steun uitgesproken voor Gantz of Netanyahu.

De laatste keer een Arabische partij een Israëlische premier steunde, was in 1992. Toen werd goedkeuring uitgesproken voor Yitzhak Rabin, die de Oslo-akkoorden ondertekende met met de Palestijnse leider Yasser Arafat, wat een doorbraak in het Israëlisch-Palestijnse conflict moest zijn.