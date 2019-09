Minister Bruins: Formule 1 in Zandvoort gaat door ondanks stikstofuitspraak

Het kabinet gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort volgend jaar doorgaat, ondanks de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat zei minister Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens de minister heerst er onzekerheid onder organisatoren van het autosportevenement. „Op Zandvoort krijgen ze hier hartkloppingen van”, zei hij doelend op de stikstofuitspraak. Verschillende vergunningen moeten nog worden aangevraagd en verleend. Terwijl de datum van het evenement, 3 mei 2020, al vaststaat. En dat blijft zo, aldus de minister: „Het zou toch fantastisch zijn als we vroem horen op 3 mei volgend jaar.”

Lees ook: Beleid moet terug naar de basis: nul extra stikstof

Rapport van Remkes

In mei zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, omdat het strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Een teveel aan stikstof tast de biodiversiteit in natuurgebieden aan. Als gevolg van deze uitspraak kwamen ongeveer 18.000 projecten, van grote infrastructuurprojecten tot aan de bouw van nieuwe stallen, op losse schroeven te staan. Nieuw beleid moet de uitstoot van stikstof verminderen.

Als reactie op de uitspraak van de Raad van State stelde het kabinet een adviescollege in onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Dit college moet het kabinet adviseren over de te nemen maatregelen. Daaronder valt de verlaging van de maximumsnelheid op wegen en inkrimping van de veestapel, maakte het AD zaterdag bekend.

Welke maatregelen het kabinet gaat nemen om de wedstrijd doorgang te laten vinden, is nog onduidelijk. Woensdag verschijnt het rapport van het adviescollege van Remkes.