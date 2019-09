PSV-Ajax eindigt onbeslist, Feyenoord wint in blessuretijd

Ajax en PSV hebben zondagavond gelijkgespeeld in het Philips Stadion. In de topper van de eredivisie kwam het niet verder dan 1-1. PSV en Ajax blijven daardoor voorlopig ongeslagen. Beide clubs hebben na zes duels veertien punten. Nummer drie Vitesse staat ook op veertien punten, maar de Arnhemmers hadden daar een wedstrijd meer voor nodig.

Ajax had voor rust een overwicht en kreeg ook enkele kansen. Doelpunten bleven echter uit. Na de rust was het wel raak voor de Amsterdammers. Op aangeven van Dusan Tadic schoot Quincy Promes de bal in de 63e minuut achter doelman Jeroen Zoet. De gelijkmaker kwam in de 77e minuut op naam van Donyell Malen. Het was het zevende doelpunt voor de spits van PSV in de competitie dit seizoen.

Redding Feyenoord in blessuretijd

Feyenoord heeft eerder op zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zondag diep in blessuretijd een nederlaag voorkomen. De Rotterdammers, die na twaalf minuten al een voorsprong van 2-0 hadden, speelden met 3-3 gelijk. Jens Toornstra zorgde in de 96e minuut voor gelijkspel.

Orkun Kokcü en Luciano Narsingh waren in de beginfase trefzeker en zodoende leek Feyenoord een eenvoudige middag te gaan beleven. Dankzij treffers van Robbert de Vos en Sergio Peña kwam het voor de rust toch tot gelijkspel.

Na een uur profiteerde Luciano Slagveer van een defensieve fout van Marcos Senesi, die debuteerde bij Feyenoord. De Belgische verdediger Michaël Heylen van FC Emmen werd in de 76e minuut weggestuurd wegens het naar de grond trekken van Naoufal Bannis. Pas in de laatste tellen van de wedstrijd wist Feyenoord gelijk te maken via een schot van afstand van Toornstra. (ANP)