Een cadeautje van Ferrari voor de kwakkelende Sebastian Vettel

Hij had brieven gekregen vol goede bedoelingen en succeswensen, van fans die allemaal ook wel eens een moeilijke periode hadden doorgemaakt en daar weer waren uitgekomen. Met hem, Sebastian Vettel, zou het dus ook wel weer goed komen. Viervoudig wereldkampioen Vettel was de laatste maanden verdwaald, maar richtte zich zondag na de race in Singapore tot de brievenschrijvers onder zijn fans: deze overwinning, zijn eerste sinds België in augustus 2018, was voor hen.

392 dagen had hij erop moeten wachten, en dat past niet bij de Duitser die begin dit decennium de Formule 1 jaren achtereen domineerde in een Red Bull en nog altijd rijdt in een auto die races hoort te winnen. Hij is inmiddels 32, en zit in het voorlaatste jaar van zijn Ferrari-project, dat naar alle waarschijnlijkheid geen succes zal worden.

Dit jaar is Vettel zoekende: naar vorm, naar snelheid, naar de juiste omgang met zijn teamgenoot Charles Leclerc, die minstens net zo goed is. De hele paddock had het de afgelopen weken over Vettel, na zijn blamerende paniekaanval in Monza, toen hij voor gevaar zorgde door na een ‘spin’ zijn Ferrari zonder goed te kijken de baan weer op te sturen. „De laatste weken waren niet de beste”, zei Vettel in Singapore.

Foutloos

Het is bijna alsof het Italiaanse team hem zondag de winst gunde. Op de baan had Leclerc een voorsprong na zijn derde poleposition op rij. Maar Vettel mocht eerder naar binnen voor een pitstop en dat leverde hem de leiding op. En die voorsprong gaf de foutloze Vettel niet meer uit handen. Ook omdat het verschil in racetempo tussen de topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull te verwaarlozen is en inhalen op het stratencircuit in Singapore onmogelijk is als je niet veel sneller bent.

Het leverde een weinig enerverende race op in de vochtige hitte: de eerste helft voltrok zich in laag tempo omdat de coureurs hun banden wilden sparen, de tweede helft waren er meerdere rondjes achter de safetycar, die drie keer de baan opkwam.

Het tactische steekspel zorgde aan kop van de race wel voor verschuivingen ten opzichte van de kwalificatie, met Vettel dus als grote winnaar. Net als Max Verstappen, die door de pitstopstrategie en snelheid van Red Bulls derde werd, voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

De een-twee voor Ferrari was een onverwachte opsteker, want het bochtige circuit in Singapore had Mercedes en Red Bull beter moeten liggen. Alleen Leclerc bleef achter met een vieze nasmaak, zoals hij tijdens de race over de teamradio al had laten weten. Maar voor de moraal van Vettel was dit cadeautje hard nodig.