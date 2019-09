Arnhemse burgemeester biedt geweigerde veteranen excuses aan

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan vier Britse veteranen die vrijdagavond geweigerd werden bij de herdenking van de Slag om Arnhem. De mannen uit Birmingham mochten niet plaatsnemen in het vip-vak voor veteranen en kransleggers op het Airborneplein in Arnhem.

Marcouch ontmoette de veteranen bij een andere herdenkingsdienst in Oosterbeek. Hij bood de mannen daar persoonlijk zijn excuses aan. Eerder had de burgemeester via Facebook al gereageerd op het voorval: „Wat erg. Onze herdenking draait helemaal om onze zo geliefde veteranen die bij ons hun gestorven vrienden komen eren.”

De veteranen zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze geen toegangspas voor de ceremonie hadden, maar dachten dat hun medailles als toegangsbewijs dienden, net zoals bij eerdere herdenkingen. Bij de herdenking van zondag kregen de veteranen wel een vip-plaats.

Market Garden

De Slag om Arnhem was een van de grootste operaties op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begon met een bombardement op 17 september 1944, bedoeld om Duitse kazernes in Ede en Arnhem te raken. De operatie eindigde acht dagen later en was onderdeel van Operatie Market Garden. Daarbij probeerden de toenmalig geallieerden tevergeefs met een luchtlandingsoperatie en grondoffensief strategische bruggen in te nemen en de oorlog te eindigen.