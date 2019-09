Was het telefoontje tussen Trump en Zelensky 'gepast'?

Eén en dezelfde onthulling door The Wall Street Journal vrijdag lijkt zowel president Trump als, indirect, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden schade toe te brengen. De krant onthulde – let wel: op basis van anonieme bronnen die uit de tweede hand berichtten – dat Trump tijdens een telefoongesprek in juli de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ,,ongeveer acht keer” heeft gevraagd samen te werken met Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani bij een onderzoek naar Biden, zijn mogelijke rivaal bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Het bericht is gestoeld op een klokkenluidersklacht die door een anonieme medewerker van een Amerikaanse inlichtingendienst is ingediend tegen Trump. Amerikaanse media berichtten eerder deze week dat Trump een niet nader genoemde buitenlandse leider telefonisch een niet nader genoemde belofte zou hebben gedaan, en dat de klokkenluider daarvan getuige was. Binnen enkele dagen kwamen eerst The Wall Street Journal en daarna ook andere media met de bevestiging dat het om een telefoontje op 25 juli ging, met Zelensky die toen net twee maanden president van Oekraïne was.

Trump zou het telefoongesprek hebben gebruikt om druk uit te oefenen op Zelensky. Een van de bronnen die The Wall Street Journal citeert, zegt over Trump: ,,Hij zei hem dat hij moest samenwerken met [Giuliani] inzake Biden en dat mensen in Washington wilden weten” of het klopte dat Biden als vicepresident onbehoorlijk had gehandeld. De berichtgeving komt overeen met hoe de Oekraïense regering zelf het telefoongesprek van 25 juli samenvatte: ,,Donald Trump is ervan overtuigd dat de nieuwe regering snel het imago van Oekraïne zal kunnen verbeteren en onderzoeken zal afronden naar corruptiezaken die de samenwerking van Oekraïne en de VS hebben gehinderd.” Bronnen van The Wall Street Journal zeggen dat Trump in het telefoongesprek geen verband heeft gelegd met de financiële steun die Oekraïne van de VS hoopt te ontvangen.

Democratische politici waren verontwaardigd in wat lijkt op misbruik van de presidentiële positie voor partijpolitiek gewin. Dat hij daarbij een buitenlandse mogendheid heeft proberen in te schakelen, maakt de zaak ernstiger. Dit jaar baarde Trump opzien toen hij in een tv-interview zei dat hij inlichtingen uit het buitenland over zijn politieke tegenstanders zou verwelkomen – en dat hij er niet over piekerde om de FBI daarvan op de hoogte te stellen.

Trump noemde vrijdag zijn telefoontje, zonder toe te geven dat het om dit bewuste gesprek ging, ,,volkomen gepast”. Hij wilde niet ingaan op de vraag of hij president Zelensky om onderzoek naar Biden had gevraagd. Maar hij zei wel, in hetzelfde gesprek met de pers, dat ,,iemand eens goed zou moeten kijken” naar het gedrag van Biden als vicepresident.

Lees ook: Het grote verlangen naar een toekomst zonder Trump

Biden jr.

De kwestie draait om een bezoek dat Joe Biden in 2016 als vicepresident bracht aan Oekraïne, destijds geregeerd door president Petro Porosjenko. President Obama had Biden het dossier Oekraïne toevertrouwd. De vicepresident was gemachtigd Oekraïne, in oorlog met Rusland, financieel te steunen. Biden maakte die steun afhankelijk van hervormingsmaatregelen. Zo moest Porosjenko de hoogste aanklager van Oekraïne ontslaan wegens corruptie.

Biden zelf blikte in 2018 trots terug op zijn krachtmeting met Porosjenko tijdens een live interview met het blad Foreign Affairs. ,,Ik zei hem: je krijgt dat miljard niet. Ik vertrek hier over zes uur. Als de aanklager dan niet is ontslagen, kun je fluiten naar het geld. En verdomme, hij wordt ontslagen.”

Wat Joe Biden er niet bij zei, is dat zijn zoon Hunter vanaf voorjaar 2014 in de raad van bestuur van een Oekraïens gasbedrijf had gezeten, en dat dit bedrijf onderwerp van onderzoek door de ontslagen aanklager was geweest. Het onderzoek was weliswaar afgerond zonder een aanklacht, maar de betrokkenheid van Hunter Biden is door Trump en zijn advocaat Giuliani aangegrepen om Biden verdacht te maken. Op 2 mei dit jaar stuurde Trump een tweet door van een journalist van The New York Times, die berichtte over de betrokkenheid van Biden en Biden jr. bij schandalen in Oekraïne.

Amerikaanse kranten berichtten herhaaldelijk over het onderzoek van Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani naar de kwestie. In mei dit jaar zegde Giuliani nog een reis naar Oekraïne af na berichtgeving in The New York Times. Daarna heeft Giuliani elders in Europa ontmoetingen gehad met Oekraïense contacten. Hij heeft in verschillende interviews zowel gezegd dat hij in zijn Oekraïense onderzoek niet optreedt namens Trump, maar ook dat Trump wel van zijn ontmoetingen op de hoogte was. In een chaotisch interview met CNN donderdag erkende Trumps persoonlijke advocaat dat hij de president van Oekraïne had gevraagd onderzoek te doen naar wat hij nu eens karakteriseerde als ,,chantage” en dan weer als ,,omkoping” door Joe Biden.

Fox News

Wat op zender CNN wordt gepresenteerd als een politiek schandaal met president Trump in de hoofdrol, wordt bij Fox News voorgesteld als een Biden-schandaal. Fox-presentator Sean Hannity, die in 2018 al het podium beklom bij campagnebijeenkomsten van Trump, bedankte de ,,media-meute en psychopaten die altijd uit zijn op de val van Trump, maar nu ongewild de aandacht hebben gevestigd op een massief onderliggend schandaal rond de familie Biden”. Bij CNN zei juridisch commentator Preet Bharara dat Trump de kwestie-Biden gebruikt om de aandacht af te leiden van zijn eigen handelen.

Het Witte Huis heeft tot nog toe geweigerd een transcript van het bewuste telefoontje vrij te geven. Interim-directeur Joseph Maguire van de gezamenlijke inlichtingendiensten heeft ook de klokkenluidersklacht niet aan het Congres doorgestuurd. Drie door de Democraten geleide commissies in het Huis van Afgevaardigden hadden al voor deze onthullingen verzoeken aan het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd met verzoeken om verslagen van de interacties van president Trump en advocaat Giuliani en de regering van Oekraïne.