VS sturen meer militairen naar Saoedi-Arabië

De Verenigde Staten sturen enkele honderden militairen naar Saoedi-Arabië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vrijdagnacht (Nederlandse tijd) aangekondigd. De troepenmacht komt er op verzoek van de Saoedi’s en de Verenigde Arabische Emiraten en zal zich concentreren op lucht- en raketafweer.

Het is voor het eerst dat Washington actie onderneemt, sinds vorige week een tweetal Saoedische oliedoelen werd aangevallen. Volgens de VS is Iran daar de opdrachtgever van geweest. „Alles wijst erop dat Iran voor die aanval verantwoordelijk was”, zei de minister op het Pentagon. Na gezamenlijk onderzoek met Saoedi-Arabië staat volgens hem vast dat de drones en raketten die op een olieveld- en raffinaderij neerdaalden van Iraanse makelij waren en in elk geval niet uit Jemen kwamen. Houthi-rebellen uit dat land, waarvan bekend is dat zij steun krijgen van Iran, hebben tot nu toe als enige verantwoordelijkheid opgeëist.

Of Iran de Saoedische olie-installaties aanviel, blijft onzeker. Maar waar is Donald Trump als Saoedi-Arabië hem nodig heeft?

Zelfverdediging

Washington en Teheran leven op zeer gespannen voet met elkaar sinds de Amerikaanse president Donald Trump zich vorig jaar eenzijdig terugtrok uit een internationaal atoomakkoord. Na de aanval van dit weekend in Saoedi-Arabië schreef Trump op Twitter dat zijn regering locked and loaded was om indien nodig in te grijpen. Dat is tot nog toe niet gebeurd. Esper: „We zullen ook de toevoer van materieel aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten versnellen, zodat zij zich beter kunnen verdedigen.” Zaterdagochtend meldt persbureau Reuters op basis van een interne memo van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco dat de productie van olie naar verwachting eind deze maand weer op orde moet zijn.

De Verenigde Staten zijn al militair actief in de regio, zij het te water. Het land geeft leiding aan een internationale coalitie marinefregatten die patrouilleert in de Straat van Hormuz. In die waterweg werden eerder deze zomer een aantal olietankers onder vuur genomen en gekaapt. De Verenigde Staten beschuldigen de Iraanse Revolutionaire Garde van schuld aan elk van die incidenten.

Na de droneaanvallen van afgelopen weekend heeft de ook Saoedische marine marineschepen naar de Straat van Hormuz gestuurd.