Gewonden en veel schade door aardbeving Albanië

In Albanië zijn tientallen lichtgewonden gevallen door een aardbeving. Zaterdagmiddag werd een gebied op zo’n dertig kilometer van hoofdstad Tirana getroffen door een beving met een kracht van 5,6. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om de zwaarste aardbeving die het land getroffen heeft in de laatste twintig of dertig jaar.

Het epicentrum lag in de buurt van Durres, een grote havenstad. Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS deed de beving zich voor op een diepte van tien kilometer en werd die gevolgd door een hevige naschok met een kracht van 5,3.

Er zouden geen doden zijn gevallen. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn in de middag zeker 68 Albanezen opgenomen in ziekenhuizen. De meeste mensen zijn later alweer ontslagen.

Wijkbewoners in Tirana zijn de straat op gerend na de zware aardbeving. Foto Gent Shkullaku/AFP

In Durres is veel schade aan flats en andere gebouwen. De bevingen werden in plaatsen langs de westelijke kust en in Tirana gevoeld. De universiteit in de hoofdstad is flink gehavend, zo is te zien op beelden die op sociale media worden gedeeld.

In de straten van Tirana zijn meerdere geparkeerde voertuigen verwoest, omdat daar delen van gevels of stenen op vielen. Bewoners renden in paniek hun huizen uit. Ooggetuigen in zowel Durres als Tirana zeggen tegen persbureau AP dat de stroom tijdelijk uitviel. De gemeenten hebben openbare gebouwen geopend voor de opvang van burgers die door de veroorzaakte schade hun huizen niet in kunnen.

