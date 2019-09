Ik ben een fan van de auteur Robert Harris sinds hij in 1992 het prachtige Fatherland schreef. Ik heb al zijn boeken. Wanneer er een nieuw uitkomt in het Engels, bestel ik dat meteen en laat het opsturen, want ik kan niet wachten tot het hier wordt gepubliceerd. Zo ook met zijn nieuwste, The second sleep. Bij het bestellen valt mijn oog op een mij onbekend boek van hem met de titel Monaco, aan het begin van dit jaar verschenen. Hoe kan ik dat hebben gemist? Onmiddellijk bestel ik het. Gisteren kwam het boek aan. In het Italiaans. Uit de omslag begrijp ik dat dit de Italiaanse vertaling is van zijn vorige bestseller. Ik google beide woorden. In het Italiaans blijkt Monaco de aanduiding voor München.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 september 2019