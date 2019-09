Meer dan honderd arrestaties bij protest gele hesjes in Parijs

Parijs is zaterdag opnieuw het toneel van een demonstratie van de gele hesjes. Er zijn meer 7.500 agenten op de been die tegen twee uur meer dan 123 demonstranten hadden gearresteerd.

Le Parisien schrijft dat honderden demonstranten zich in de straten van Parijs begeven. De meesten dragen niet de kenmerkende gele veiligheidsvesten, maar identificeren zich volgens de Franse krant wel met de protestbeweging.

Het is de eerste grote demonstratie sinds de protesten deze zomer in omvang afnamen. De demonstratie van deze zaterdag markeert de 45ste protestdag sinds november vorig jaar. Directe aanleiding was toen een plan van de Franse president Emmanuel Macron om de brandstofprijzen te verhogen. Daarna gingen de hesjes symbool staan voor een diepere onvrede over de regering.

In de buurt van de Champs-Elysées zette de politie zaterdag traangas in. De politiemacht moeten voorkomen dat de demonstraties uit de hand lopen, zoals eerder vrijwel wekelijks gebeurde. Meer dan 1.200 demonstranten werden gecontroleerd door de politie, waarbij explosief materiaal en andere projectielen in beslag werden genomen. De politie deelde meer dan 170 boetes uit, omdat in grote delen van Parijs een demonstratieverbod van kracht is.

Klimaatmars

Naar verwachting zal het zaterdag onrustig blijven in Parijs. Deze middag vinden ook twee andere demonstraties plaats, voor het klimaat en tegen hervormingen van het pensioenstelsel. De politie vreest dat de verschillende groepen demonstranten samen zullen smelten. Een herhaling van de geëscaleerde protesten in mei willen de autoriteiten voorkomen. Toen werden zeker 250 mensen gearresteerd.

Door de Open Monumentendagen is het dit weekend sowieso drukker dan normaal in de Franse hoofdstad. Sommige monumenten, zoals de Arc de Triomphe, houden echter uit angst voor vandalisme hun deuren dicht, of hanteren een registratiebeleid. President Macron zei het goed te vinden dat mensen hun mening uiten, maar dat dit wel „in een rustige sfeer” diende te gebeuren „zodat onze jongsten de monumenten kunnen bezoeken en daarvan genieten.”