‘Maximumsnelheid omlaag vanwege stikstofproblematiek’

De maximumsnelheid op wegen moet omlaag en de veestapel moet slinken. Dat adviseert oud-minister Johan Remkes als oplossing voor de stikstofproblematiek, meldt het AD zaterdag.

De krant legde de hand op een eerste advies van het adviescollege onder leiding van Remkes, dat woensdag gepubliceerd wordt. Sinds de Raad van State in mei een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid, liggen duizenden bouwprojecten stil. Dat beleid was volgens de hoogste bestuursrechter strijdig met Europese natuurwetgeving. Het college onder leiding van Remkes werd door het kabinet aangesteld om daarvoor een oplossing te bedenken.

Remkes adviseert volgens het AD om in alle sectoren maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te verlagen. Maar in de landbouw en in het verkeer stelt het adviescollege voor om met spoed ‘bronmaatregelen’ te nemen, die de uitstoot op korte termijn moeten verlagen. Daarbij valt te denken aan een inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid op wegen.

Een vermindering van het aantal natuurgebieden is niet aan de orde, schrijft Remkes. Dat was wel een wens van de VVD en belangenorganisaties van boeren en werkgevers.

18.000 projecten

VVD’er Remkes - oud-minister van Binnenlandse Zaken - zit het adviescollege voor dat het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofuitstoot. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State kwamen zo’n 18.000 grote en kleine projecten - bedrijventerreinen, woningbouw, veeteelt en akkerbouw - op losse schroeven te staan. Nieuw beleid moet de uitstoot verminderen, zodat die projecten weer door kunnen gaan. Te veel stikstof kan de biodiversiteit in natuurgebieden aantasten.

Voor kleinere bouwprojecten introduceerde minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) eerder een nieuwe rekenmethode. Projecten die volgens de methode een verwaarloosbare uitstoot hebben, kunnen alsnog een vergunning krijgen.

Schouten liet eerder weten dat er „geen taboes” bestaan in de zoektocht naar een oplossing voor de stikstofproblematiek en „grote veranderingen” niet te schuwen. De voorstellen die Remkes volgens het AD doet liggen politiek desalniettemin erg gevoelig, hoewel coalitiegenoot D66 eerder voorstelde om de veestapel te halveren.