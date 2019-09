Kort straatprotest in Egypte de kop ingedrukt, tientallen arrestaties

In verschillende Egyptische steden is vrijdagavond geprotesteerd tegen president Abdel Fattah Al-Sisi. Dat melden internationale persbureau’s zaterdag. In onder meer Kaïro, Alexandrië en in plaatsen langs de Rode Zee en Nijldelta gingen mensen de straat op. Verspreid over heel Egypte zouden tientallen aanhoudingen zijn verricht, veelal jonge mannen.

In Kaïro verzamelden mensen zich in de buurt van het Tahrirplein, de plek waar in 2011 de pro-democratiedemonstraties werden gehouden die leiden tot de afzetting van toenmalig president Hosni Mubarak. Er was net een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de twee grootste clubs van Kaïro, waardoor het sowieso bovengemiddeld druk was in de stad.

In twee weken tijd hebben miljoenen Egyptenaren de video’s van Mohamed Ali bekeken. Hij veegt daarin de Egyptische machthebbers de mantel uit.

Op het Tahrirplein zongen demonstranen leuzen uit de periode die wereldwijd is bekend komen te staan als de Arabische lente. Egyptische ordetroepen braken de bijeenkomst af waarna demonstranten zich verspreidden door de stad. Volgens persbureau AP bleven ze daar tot zaterdagochtend opduiken. Er raakte niemand gewond.

Corruptie en machtsmisbruik

De protesten zijn ingegeven door oproepen op internet, in het bijzonder van de in Spanje woonachtige Egyptenaar Mohamed Ali. In zijn razend populaire Youtube-video’s beschuldigt hij Sisi en diens leger - overigens zonder concrete bewijzen - van corruptie en machtsmisbruik. De video’s trekken miljoenen kijkers en hebben dusdanig veel invloed, dat president Sisi er deze week persoonlijk naar refereerde in een toespraak. Sisi omschreef de inhoud van Ali’s video’s als „pure leugens” en waarschuwde Egyptenaren vooral niet te gaan protesteren.

Anti-regeringsprotesten zijn zeldzaam in Egypte sinds president Sissi in 2013 aan de macht kwam. Zijn regering voert een zeer repressief beleid. Critici worden op grote schaal vastgezet en journalisten gecensureerd. Demonstraties op straat zijn bij wet verboden.