Koppositie voor Vitesse na hard bevochten winst tegen Fortuna: 4-2

Vitesse is in elk geval voor even de koploper van de eredivisie. De ploeg uit Arnhem won zaterdagavond op eigen veld van Fortuna Sittard. Het werd 4-2 in het Gelredome. In de wedstrijd wist de Limburgse club tweemaal op voorsprong te komen.

Mark Diemers scoorde de openingstreffer namens de bezoekers, in de 25ste minuut. Vitesse kon in de eerste helft maar weinig inbrengen tegen Fortuna, de verdediging was slordig. De gelijkmaker viel dan ook pas na de rust, toen de ploeg van Leonid Sloetski beter speelde. Twee doelpogingen van Bryan Linssen werden tegengehouden door doelman Alexei Koselev, maar uiteindelijk scoorde Tim Matavz de 1-1. De 1-2 viel nog geen drie minuten later: Martin Anga van Fortuna kopte de bal strak in.

In het laatste kwart van de wedstrijd lukte het Linssen om het tij weer te keren voor zijn team. Hij scoorde twee keer, met het hoofd, waarna de Arnhemmers eindelijk de leiding hadden in de wedstrijd. Middenvelder Matús Bero wist een rebound optimaal te benutten en maakte er in extra tijd nog 4-2 van.

Vitesse, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld dan Ajax en PSV, heeft nu één punt voorsprong op die clubs. De Arnhemmers staan daarmee bovenaan in de competitie. Zondag speelt Ajax de uitwedstrijd tegen PSV.