Grote betoging in Maastricht voor vrijlating PKK-leider

Duizenden Koerden hebben zaterdag in Maastricht gedemonstreerd voor de vrijlating van Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische groepering PKK die al sinds 1999 vastzit in Turkije. De betoging werd georganiseerd door een koepelorganisatie voor Koerden in West-Europa.

De Koerden demonstreerden ook tegen de maatregel van de Turkse regering, in augustus, om drie burgemeesters in Koerdische steden uit hun functie te zetten. De burgemeesters zijn alle drie lid van de grote oppositiepartij HDP. Volgens de regering heeft die partij banden met de terroristische organisatie PKK.

Volgens de regionale omroep L1 kwamen er ongeveer tienduizend mensen op de demonstratie af, onder wie veel Koerden uit Duitsland, en verliep de betoging rustig. De betogers luisterden onder meer naar een toespraak van een prominent lid van de HDP.

Koerdische stem

De PKK (de Koerdische Arbeiderspartij) voert een gewapende strijd tegen het Turkse leger in het zuidoosten van het land, waar veel Koerden wonen. De organisatie wil daar meer autonomie en politieke rechten voor de bevolkingsgroep. De PKK staat op de terreurlijst van Turkije en Europese landen.

Öcalan werd in 1999 tot de doodstraf veroordeeld voor het oprichten van de organisatie, maar die straf werd later omgezet naar levenslang. In mei dit jaar mocht Öcalan in gevangenschap met advocaten spreken, voor het eerst sinds 2011. Die ontmoeting vond plaats kortvoor de herkansing van de burgemeestersverkiezingen in Istanbul en werd door sommigen in Turkije gezien als een poging van president Erdogan om meer Koerdische stemmen binnen te halen.