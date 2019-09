Geen plek voor vier veteranen tijdens herdenking Arnhem

Bij de herdenking van de Slag om Arnhem zijn vrijdagavond vier Britse veteranen weggestuurd. Zij konden niet, zoals veteranen die in de Slag vochten, plaatsnemen in de vip-ruimte voor veteranen en kransleggers.

Het gaat om vier mannen uit Birmingham, die aan Omroep Gelderland vertellen dat zij vrijdagavond werden tegengehouden door medewerkers van de beveiliging tijdens de Airborne-herdenking. Ze hadden geen pas voor de ceremonie, wat wel nodig was. In een interview vertelt een van de mannen dat zij bij voorgaande edities geen toegangsbewijs nodig te hebben en dachten dat „onze medailles dienden” als pas.

Twee Britten hebben uiteindelijk de plechtigheid wel meegemaakt vanuit de vip-zaal: een Nederlands stel gaf hun plek op voor de veteranen. De twee andere mannen werden doorverwezen naar een andere locatie, waar het ook te druk was.

Goedmaken

Burgemeester Ahmed Marcouch laat zaterdagmiddag via Twitter weten de gang van zaken „erg” te vinden. Er komt een onderzoek: „Ik doe alles om ze allemaal binnen te krijgen, veilig en met alle égards” zegt hij over de uitnodigingen voor veteranen. Als blijkt dat de organisatoren „veteranen hebben gemist”, dan wil hij dat goedmaken.

Volgens de gemeente was de herdenking, vanwege de 75e editie, extra druk. Aan de NOS vertelt een woordvoerder dat alle Arnhem-veteranen worden uitgenodigd. Andere veteranen worden naar een andere plek verwezen om de herdenking te volgen. Een van de betrokken veteranen vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Ardennen, maar niet alle vier zijn veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Een van de veteranen (77 jaar oud) vocht voor de Britse strijdkrachten in de jaren zestig in het Midden-Oosten, volgens Omroep Gelderland.

Wat erg.Onze herdenking draait helemaal om onze zo geliefde veteranen die bij ons hun gestorven vrienden komen eren.Ik doe alles om ze allemaal binnen te krijgen veilig en met alle égards. Dus nu zoek ik uit of wij soms toch veteranen hebben gemist en als dat zo is,dan goedmaken https://t.co/Vu8vKYcC6h — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) September 21, 2019

Grote herdenkingsceremonie

De Slag om Arnhem, een belangrijke gebeurtenis in het verloop van de Tweede Wereldoorlog, kostte aan duizenden soldaten en 95.000 inwoners het leven. De slag begon met een bombardement op 17 september en duurde vervolgens tot 25 september.

De actie maakte deel uit van Operation Market Garden in september 1944, waarbij de Geallieerden probeerden strategisch belangrijke bruggen en wegen in Nederland in te nemen. Daarin slaagden zij niet.