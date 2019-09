Egypte houdt de adem in nu opnieuw jongeren op het Tahrirplein staan

Egypte houdt de adem in nadat vrijdagavond op het Tahrirplein in Cairo opnieuw de slogan klonk waarmee in 2011 president Hosni Mubarak ten val werd gebracht: „Het volk wil de val van het regime!”

Ook in andere Egyptische steden kwamen honderden mensen de straat op om te protesteren tegen het bewind van de huidige president, Abdel Fattah Al-Sisi. De protesten waren klein – in Caïro ging het om hooguit honderd man – maar opmerkelijk in een land dat al jaren met ijzeren hand wordt geregeerd, en waar pogingen om te betogen doorgaans hard de kop in worden gedrukt.

De protesten kwamen na een oproep van de aannemer en acteur Mohamed Ali, die sinds twee weken video’s online zet waarin hij Sisi beschuldigt van corruptie en waarin hij plannen maakt voor een ‘revolutie’. Ali vroeg Egyptenaren op vrijdagavond rond negenen, net na een belangrijke voetbalwedstrijd, één uur lang de straat op te gaan om de „wereld te laten zien” dat ze genoeg hebben van Sisi.

Tahrirplein

Vrijdag overdag bleef het op en rond het Tahrirplein in Caïro, in 2011 het epicentrum van de opstand tegen Mubarak, redelijk rustig, en was er slechts een iets verhoogde politie inzet zichtbaar. Ook waren straatcafés in centraal Caïro gesloten, wat vaker gebeurt als de overheid onrust wil voorkomen. Op sociale media kreeg de oproep tot betogen veel bijval. Maar veel waarnemers dachten dat de grote risico's – op betogen zonder toelating staat in Egypte drie jaar gevangenisstraf – mensen ervan zouden weerhouden om ook daadwerkelijk de straat op te gaan.

Naarmate de avond vorderde nam de spanning op straat toe. Op veel plekken in centraal Caïro stonden nu voertuigen van de oproerpolitie en de militaire politie, omringd door mannen met walkietalkies (ogenschijnlijk agenten in burger), politiebusjes met zwaaiende sirenes reden constant kriskras door de stad, en mensen werden gecontroleerd op het Tahrirplein. Groepjes jonge jongens, hooguit twintig en daarmee op het oog te jong om in 2011 actief deel te hebben genomen aan de Arabische Lente, liepen met gespannen gezichten in de richting van het plein.

Om kwart voor tien vond een van de eerste protesten plaats. Maximaal honderd jongeren schreeuwden om de val van het regime in een zijstraat van het Tahrirplein. Een paar ogenblikken later stoven ze uiteen, op de vlucht voor de politie. Gedurende de avond bleef het onrustig in en rond centraal Caïro, en ontstonden dergelijke kleine protesten meerdere malen op verschillende plekken, ook op Tahrir zelf. Autobestuurders toeterden mee met de demonstranten en schreeuwden ‘Vertrek’ uit hun ramen. Tegen middernacht begon de politie de samenscholingen in centraal Caïro uiteen te drijven met traangas, rond 01.00 uur was het uitgestorven.

Tientallen arrestaties

Lokale en internationale media berichtten dat in andere steden ook protesten plaatsvonden, zoals in Alexandrië, Suez, Mahalla, Mansoura, maar hoe groot deze precies waren was moeilijk te verifiëren. Ook zouden tientallen demonstranten zijn gearresteerd. Sisi zelf is in New York om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

YouTuber Ali vierde de protesten als overwinning. „Goedenavond vrije mensen,” zei hij in een video waarin hij Egyptenaren met tranen in zijn ogen bedankte. In een tweede video riep hij de minister van defensie, Mohamed Zaki, op Sisi te arresteren, en zei hij dat hij aanstaande vrijdag terug wil keren vanuit zijn woonplaats Spanje naar Egypte.

In het huidige politieke klimaat zou dit zeker direct zijn arrestatie betekenen; vandaar dat er in activistenkringen stevig wordt gespeculeerd of Ali wellicht steun geniet binnen de veiligheidsdiensten of het leger.

„Hoe dan ook, de protesten zijn echt en komen voort uit een hunkering naar verandering,” zegt activist Gigi Ibrahim, een bekend gezicht van de revolutie in 2011. „Verandering is positief, want het is een mogelijkheid iets van politieke ruimte en rechten terug te winnen. Maar gaat het lukken? ” vraagt Ibrahim - en met haar vele andere Egyptenaren - zich af. De eerstvolgende test wacht vrijdag – als Ali zich houdt aan zijn woord om dan terug te keren naar Egypte.

