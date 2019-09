Strafzaak rond Taghi niet openbaar na moord op advocaat

De pro-formazittingen in de strafzaak ‘Marengo’ rond Ridouan Taghi zijn dinsdag en donderdag niet toegankelijk voor pers en publiek. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bekendgemaakt.

Aanleiding voor het sluiten van de deuren is de moord op advocaat Derk Wiersum afgelopen woensdag. De 44-jarige Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het megaproces. „De implicaties van deze gebeurtenis zijn op dit moment nog niet volledig te voorzien”, aldus de rechtbank in een verklaring. De rechtbank wil niet zeggen of het proces wel via bijvoorbeeld een videoverbinding te volgen is.

De pro-formazitting, waarin een zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld, vindt plaats in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol. De zaak tegen crimineel kopstuk Ridouan Taghi, de meestgezochte crimineel van Nederland, en leden van zijn organisatie draait om een serie onderwereldmoorden waarvan zij verdacht worden. In totaal staan zestien verdachten terecht. Taghi, die wordt gezien als de spil van de Nederlandse drugsmaffia, heeft volgens zijn advocaat geen bezwaar tegen het gebruik van zijn volledige naam.

Kroongetuige

Kroongetuige Nabil B. is zelf betrokken geweest bij twee liquidaties. In ruil voor strafvermindering heeft hij tientallen verklaringen afgelegd over zijn rol bij die strafbare feiten en de betrokkenheid van Taghi en andere leden van zijn organisatie. In maart 2018, een week nadat hij een kroongetuigendeal had gesloten, werd zijn broer Redouan vermoord. Woensdagochtend werd zijn advocaat Wiersum vlak bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) kondigde woensdag aan dat een speciaal team onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) gaat bepalen hoe de mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de zaak tegen Ridouan Taghi beveiligd moeten worden. Het is de eerste keer dat op landelijk niveau een dergelijk team wordt opgetuigd.