Walmart stopt met verkoop van e-sigaretten in de VS

Walmart stopt met de verkoop van e-sigaretten in de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media vrijdagavond. Zodra de huidige voorraad erdoorheen is, zal de supermarktketen geen nieuwe e-sigaretten aanschaffen.

Walmart noemt de complexere regelgeving omtrent de rookwaren als voornaamste reden om ze uit de winkelschappen te halen. De staat New York voerde dinsdag een verbod in op zoete smaakjes voor e-sigaretten, de staat Michigan volgde een dag erna. De maatregel is voornamelijk bedoeld om jongeren te ontmoedigen vapeproducten te gebruiken. President Donald Trump wil eenzelfde ban voor de hele VS.

Stevige kritiek

Er is de laatste maanden stevige kritiek ontstaan op het roken van e-sigaretten, ook wel vapen. In de VS zijn in korte tijd zeven mensen gestorven aan ernstige longaandoening die toegeschreven wordt aan de elektronische damppproducten. India deed e-sigaretten deze week helemaal in de ban, in Singapore is het al langer verboden.

Ook Walmart-dochter Sam’s Club stopt met de verkoop van e-sigaretten. In Walmarts worden wel normale sigaretten verkocht.

