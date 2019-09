Twitter betrapt Spaanse politieke partij op gebruik nepaccounts

De Spaanse politieke partij Partido Popular heeft de twijfelachtige eer om als eerste landelijke Europese politieke partij door Twitter beschuldigd te worden van manipulatie van het sociale netwerk.

Volgens Twitter, die vrijdag eveneens vijf andere beïnvloedingscampagnes blootlegde en uitschakelde, gebruikte Partido Popular dit voorjaar 259 nepaccounts om het publieke sentiment in Spanje in aanloop naar de verkiezingen te beïnvloeden.

De accounts verstuurden massaal positieve berichten over Partido Popular of deelden zulke berichten van anderen, schrijft Twitter. Bijna 13.000 keer noemden ze het officiële Twitter-account van de partij. Ook quotes en berichten van partijleider Pablo Casado Blanco en andere partijprominenten werden veel gedeeld.

De Twitter-accounts werden dit voorjaar aangemaakt en waren actief tussen eind februari en 22 april, blijkt uit hun tweets die Twitter ook vrijgaf. In die periode verstuurden de accounts meer dan 56.000 tweets, waarvan de helft een retweet was. Spanje ging op 28 april naar de stembus.

‘Partij heeft geen nepaccounts’

Partido Popular ontkende tegenover El Pais dat het iets te maken heeft met de nepaccounts. „Onder onze duizenden supporters in heel Spanje zullen er mensen zijn die dit doen, maar de partij had nooit een nepaccountstrategie”, zegt een woordvoerder tegen de Spaanse krant. Twitter vertelt niet hoe het de nepaccounts aan Partido Popular verbonden heeft, maar zei in juni nooit zulke claims te maken zonder „duidelijke verifieerbare associaties”.

De accounts die Twitter verbindt aan Partido Popular werden niet veel gevolgd; de populairste profileerde zich als „een ondernemende vrouw” en had 841 volgers. Bijna de helft van de accounts had minder dan tien volgers. Twitter maakt de namen van de accounts niet bekend. Dat doet het nooit als ze door minder dan vijfduizend andere accounts gevolgd worden.

Facebook maakte na publicatie van het onderzoek van Twitter bekend ook honderd nepaccounts geschrapt te hebben. „Hoewel de verantwoordelijken probeerden hun identiteit te verbergen, heeft ons onderzoek verbanden aangetoond met individuen verbonden aan Partido Popular”, schrijft het sociale netwerk in een verklaring. Onder de honderd accounts die Facebook verwijderde, zaten 35 Instagram-accounts met samen zo’n 5.000 volgers. De accounts gaven bijna 1.300 dollar (bijna 1.200 euro) uit aan advertenties op Facebook.

Account Kashoggi-verdachte ook geschrapt

Twitter schrapte vrijdag in totaal enkele duizenden accounts, ook van kleinere operaties vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Saoedi-Arabië, Ecuador en Hongkong.

Twitter maakte vrijdag eveneens bekend het account van Saud al-Qahtani verwijderd te hebben vanwege manipulatie van het platform. Al-Qahtani is een belangrijke, voormalige adviseur van het Saoedische koningshuis. Hij wordt gezocht door de Turkse autoriteiten voor betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.

Twitter begon ongeveer een jaar geleden met publiceren over beïnvloedingscampagnes van staten. Het gaf toen veel data vrij over de pogingen van de Russische trollenfabriek Internet Research Agency om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Sindsdien spoorde het sociale netwerk informatie-operaties op in Iran, Venezuela, China en Bangladesh. Twitter rolde een keer eerder een netwerk nepaccounts op in Spanje. Vorig jaar schrapte het 130 accounts die waren verbonden aan de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Gesnapte accounts worden van het platform verwijderd. Hun berichten worden in een speciaal archief verzameld, om nader onderzoek te faciliteren.