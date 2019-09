‘Trump vroeg Oekraïense president onderzoek te starten naar zoon Joe Biden’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtgenoot herhaaldelijk gevraagd een onderzoek te starten naar de zoon van Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat. Dat zou Trump gedaan hebben tijdens een telefoongesprek dat plaatsvond in juli, meldt The Wall Street Journal vrijdagavond op basis van anonieme bronnen. Het Witte Huis heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd.

Volgens de Amerikaanse krant bracht Trump een mogelijk onderzoek tot acht keer toe ter sprake in gesprek met Volodymyr Zelenski. De Amerikaanse president stelde voor dat Zelenski samen zou werken met zijn advocaat Rudy Giuliani.

Tegenover The Wall Street Journal heeft die laatste toegegeven dat hij in juni en augustus met Oekraïense overheidsfunctionarissen heeft afgesproken om het te hebben over een mogelijk onderzoek naar Joe Bidens zoon Hunter. Joe Biden zou banden tussen zijn zoon en een Oekraïens gasbedrijf hebben willen verdoezelen toen hij vicepresident was onder Barack Obama, denkt Giuliani.

Opmerkelijk

Mocht Trump daadwerkelijk Zelenski om een onderzoek verzocht hebben, dan is dat opvallend. Het is gezien de scheiding der machten opmerkelijk dat een president zich bemoeit met de rechtsgang, laat staan de rechtsgang in een ander land. Extra saillant is dat het om de zoon van een Democratische presidentskandidaat gaat.

Washington was deze week in de ban van een mysterieuze klacht die een klokkenluider vorige maand heeft ingediend bij Michael Atkinson, de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens The Washington Post ging deze klacht om een „belofte” die Trump aan een buitenlandse leider heeft gedaan die zo verontrustend is, dat de klokkenluider zich genoodzaakt voelde alarm te slaan.

De dagen erna lekte via dezelfde krant uit dat de klacht betrekking zou hebben op Oekraïne. Of er tijdens het gesprek tussen Trump en Zelenski een belofte zou zijn gedaan, meldt The Wall Street Journal niet vrijdagavond.

Intussen is de klokkenluider het middelpunt geworden van een steeds verder oplopend conflict tussen Trumps regering en het Amerikaanse Congres. Het Congres eist door inspecteur-generaal Atkinson ingelicht te worden over de aard van de klacht, maar de regering heeft hem verboden meer informatie te geven. De klacht zou niet zwaar genoeg zijn, waardoor het Witte Huis geen details hoeft te delen met het Congres.