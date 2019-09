Het was even zoeken, maar ik heb nog niet eerder het basisrecept voor meringues op deze plek gedeeld, dus is het er nu hoog tijd voor. Meringues zijn een van mijn lievelingszoetigheden en ze smaken het best als ze thuisgemaakt zijn. Er is meestal wel een nadrukkelijk smaakverschil met kant-en-klare meringues die je zo kunt kopen. Die hebben vaak iets muffigs. U heeft er in essentie maar twee ingrediënten voor nodig, al voeg ikzelf altijd wat vanillesuiker toe, omdat ik dat lekker vind. Met dit basisrecept kunt u variëren met smaken en kleuren.

Verhit de oven tot 120 graden. Klop de eiwitten licht schuimig. Klop er dan geleidelijk de suiker door tot het schuim stijf is. Vul een spuitzak met het schuim en spuit ronde vormen van circa acht centimeter op bakpapier. Bak het schuim 60 tot 70 minuten in de oven. Voor kleine meringues (met een doorsnede van twee centimeter) is de baktijd 30 tot 40 minuten. Zet de oven uit en laat de meringues er nog 60 minuten in staan. Haal ze uit de oven en laat ze verder afkoelen.

VOOR 20 KLEINE MERINGUES: 2 eiwitten 120 g suiker Hemelse Modder Samen aan Tafel Uitgeverij: De Kookboekhandel & Hemelse Modder Prijs: € 27,50