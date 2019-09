Tbs voor man die zoon doodde met zwaard

Een 41-jarige man uit Arnhem heeft van de rechter tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, voor het doden van zijn 12-jarige zoon met een zwaard. Dat maakte de rechtbank van Arnhem vrijdag bekend. De rechter acht de man volledig ontoerekeningsvatbaar.

De man stak in december vorig jaar eerst zijn 15-jarige zoon met een zwaard in hun woning in Arnhem. Die wist na een worsteling te ontkomen, nadat zijn 12-jarige broertje had geprobeerd hem te helpen. De vader stak de jongste zoon daarna meerdere keren in de borststreek. Die overleed aan zijn verwondingen.

Psychose

Volgens het Pieter Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek in Almere, lijdt de 41-jarige man aan een ziekelijke stoornis en had hij op het moment dat hij de moord pleegde een psychose. Daarom ontslaat de rechter hem van alle rechtsvervolging. Hij moet wel een langdurige intensieve behandeling ondergaan in een tbs-kliniek, omdat de rechter de maatschappij wil beschermen tegen de man.

De moeder van de jongens en haar 15-jarige zoon hadden beiden een schadevergoeding van 40.000 euro geëist. De rechter achtte de onderbouwing voor de vorderingen te licht en wees de zoon een vergoeding van 5.000 euro toe, voor geleden immateriële schade. De moeder kreeg slechts een vergoeding van 25 euro toegewezen voor materiële schade die zij heeft opgelopen.