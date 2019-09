Rotterdamse islamitische scholen beloven omstreden boek in de ban te doen

Vier islamitische basisscholen in Rotterdam maken geen gebruik meer van een omstreden seksuelevoorlichtingsmethode. Het bestuur van de Rotterdamse islamitische scholenkoepel Sipor heeft dat beloofd, vertelde wethouder Said Kasmi (Onderwijs, D66) donderdag aan de gemeenteraad. NRC en Nieuwsuur onthulden vorige week dat de boeken in kwestie, met de titel Help! Ik word volwassen, passages bevatten waarin staat dat Allah homoseksualiteit „verafschuwt”.

De scholenkoepel heeft de boeken volgens Kasmi „per direct” uit de roulatie genomen. Sipor heeft de wethouder verteld dat er een herziene versie in de maak is. De gemeente zegt „erop te vertrouwen” dat de boeken ook daadwerkelijk niet meer worden gebruikt. Of de scholen zijn overgestapt op een andere lesmethode, is niet duidelijk. Sipor was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Het is onbekend wanneer er een aangepaste versie van de Help! Ik word volwassen-boeken is. De landelijke organisatie van islamitische basisscholen ISBO, die de methode uitgeeft, bevestigt dat de omstreden delen van de lesmethode „kritisch bekeken” zullen worden. Wanneer de nieuwe druk af is, kan bestuurder Gökhan Coban niet zeggen. Hij denkt wel dat het „goed te doen is” om in de lesmethode zowel rekening te houden met de vrijheid van godsdienst als „de gevoeligheden in de lhbt-gemeenschap”.

Oogcontact

ISBO overlegt voor de aanpassingen aan de lesboeken met kenniscentrum Rutgers, bevestigen beide organisaties. Rutgers zegt dat het gevraagd is advies te geven over een op feiten gebaseerde manier van seksuele voorlichting, maar dat het vervolgens aan ISBO is om iets met die informatie te doen.

Wethouder Kasmi zei van Sipor te hebben begrepen dat ook homo-belangenbehartiger COC is aangeschoven om wijzigingen aan Help! Ik word volwassen te bespreken. COC laat echter weten dat het wel contact heeft gehad met ISBO, maar niet adviseert over inhoudelijke veranderingen. „De methode moet wat ons betreft helemaal van tafel”, licht een woordvoerder toe. „Een beetje anders of een beetje minder is niet genoeg.”

Help! Ik word volwassen is bedoeld voor islamitische pubers. De boeken - een deel voor jongens en een voor meisjes - leggen onder meer uit dat oogcontact met het andere geslacht een vorm van overspel kan zijn. Ook wordt moslimmeisjes geadviseerd geen „kleding van ongelovigen” te dragen. De boeken leggen ook uit dat geweld tegen homo’s niet geoorloofd is. Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de boeken niet in strijd met de wet. ISBO bracht een gids uit voor leerkrachten waarin sommige controversiële passages extra worden toegelicht.