‘Rechercheurs erkennen fouten Deventer moordzaak’

Twee rechercheurs die in 1999 de Deventer moordzaak onderzochten, erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Dat zeggen de rechercheleider Jaap Visscher en rechercheur Ab Wormgoor vrijdag in dagblad De Stentor. Wel zijn ze overtuigd dat Ernest Louwes, die in 2003 veroordeeld werd voor de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg, de dader is.

Rechercheleider Visscher zegt dat hij het onderzoek nu anders zou hebben aangepakt. „Er zijn fouten gemaakt. Je hebt nu eenmaal toprechercheurs en mindere goden. Je bent toch afhankelijk van wat zij registreren.” Hij geeft in de krant geen voorbeelden van fouten die zouden zijn gemaakt.

Rechercheur Wormgoor benadrukt dat de politie geen tunnelvisie had. „We hebben andere opties onderzocht en uitgesloten, Louwes bleef over. Je moet je in een zaak kunnen vastbijten, maar dat betekent niet dat je koste wat kost iemand achter de tralies wil krijgen.”

Coldcaseteam

Onlangs werd bekend dat een coldcaseteam van de Amsterdamse politie op de Deventer moordzaak is gezet. Het rechercheteam gaat het dna-onderzoek, dat tot de veroordeling van Ernest Louwes leidde, opnieuw onderzoeken. Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, onderzoekt of er een herziening van de strafzaak moet komen.

Louwes, de belastingadviseur van de 60-jarige weduwe, werd twee maanden na de moord gearresteerd. In 2009 is hij vrijgekomen nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.