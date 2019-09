Nog vier minderjarigen aangehouden voor mishandeling 71-jarige man

Vier minderjarigen zijn vrijdag aangehouden op verdenking van mishandeling van een 71-jarige Hagenaar. De politie in Den Haag meldt dat de vier jongens van 13, 14 en 15 jaar uit Den Haag zichzelf hebben aangegeven. In totaal zijn nu vijf verdachten aangehouden. Woensdag meldde zich al een 14-jarige jongen op het bureau.

De 71-jarige man uit Den Haag overleed maandag in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden in zijn woning. Eerder die middag was hij, een paar straten van zijn huis, het slachtoffer geworden van mishandeling. Volgens Omroep West liep de man van zijn fysiotherapeut naar huis toen een groep jongens zijn weg blokkeerde. Er zou een ruzie zijn ontstaan waarbij de man in zijn gezicht werd geslagen nadat hij vroeg of de groep uit de weg kon gaan.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de mishandeling en het overlijden van de man en kan hier „omwille van het onderzoek” geen informatie over geven. Het onderzoek naar mogelijke andere verdachten is nog niet afgerond. De politie sluit niet uit dat „meerdere aanhoudingen” volgen.