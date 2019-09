KPN polste Leroy al in juni als topvrouw

Telecombedrijf KPN had al in juni dit jaar contact met beoogd topvrouw Dominique Leroy. De Belgische bestuurder, die op dat moment nog werkzaam was bij het Belgische Proximus hield in eerste instantie de boot af. Toen KPN enkele weken later liet weten haar toch graag te willen hebben, ging ze alsnog op de uitnodiging in. Eind juli vond dat gesprek plaats.

Dat zeggen bronnen binnen KPN. Die informatie is relevant nu Belgische justitie een onderzoek is begonnen naar de omstreden aandelenverkoop van Leroy begin augustus. „We hebben haar eind juni voor het eerst benaderd”, stelt een hooggeplaatste bron binnen het bedrijf. „Toen zei ze: daar moet ik over nadenken. Misschien moeten we later nog eens praten. Eind juli is er een gesprek geweest – met een breed scala aan thema’s. Wat is je visie op leiderschap? Hoe kijk je naar een bedrijf als KPN?”.

Leroy ligt in België onder vuur vanwege een aandelentransactie. De oud-topvrouw van telecombedrijf Proximus gaf op 25 juli de opdracht om haar aandelenpakket ter waarde van 285.000 euro te verkopen per 1 augustus. De Belgische financiële waakhond FSMA en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar die transactie omdat er mogelijk sprake is van handel met voorkennis. Volgens de Belgische krant De Tijd staat daarop een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en een boete tot 80.000 euro.

Justitie in België deed donderdag invallen bij zowel Proximus als Leroy thuis in de hoop nieuwe informatie te vinden. De belangrijkste vraag: wist Leroy toen al dat ze naar KPN zou gaan en onthield ze de markt daarmee belangrijke informatie?

Druk vakbonden

In een „persoonlijk bericht” op de website van Proximus stelde Leroy kort na haar vertrek: „Ik had op dat moment niet besloten Proximus te verlaten. Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus en had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN.”

Dat het gesprek met KPN ten tijde van de aandelentransactie al de vorm had van een formele sollicitatie, vermeldde ze echter niet. Ook bracht ze KPN er tijdens het gesprek eind juli niet van op de hoogte dat ze bezig was haar aandelen te verkopen.

Aanvankelijk zou de Belgische tot 1 december aanblijven bij Proximus en daarna overstappen naar KPN. Onder druk van de vakbonden en de Belgische politiek heeft Leroy echter vrijdag haar taken al neergelegd. De vakbonden stelden dat ze niet langer als bestuurder kon aanblijven nu de overstap naar een Nederlandse concurrent aanstaande was. KPN en Proximus zijn niet direct op dezelfde markten actief.

KPN is van plan om de beoogde topvrouw op een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 28 oktober voor te stellen aan de aandeelhouders. KPN zegt in een officiële reactie dat die bijeenkomst gewoon doorgaat aangezien „de benoemingsprocedure doorloopt”. Op vragen of er opschortingsregels of ontbindende voorwaarden staan mocht Leroy schuld worden bevonden aan handel in voorkennis wil het bedrijf niet ingaan.

Wens tot uitstel van benoeming

Het bedrijf is een zogeheten structuurvennootschap. Dat betekent dat aandeelhouders niet mogen stemmen over de samenstelling van de raad van bestuur en dus de mogelijke benoeming van Leroy niet kunnen tegenhouden

De belangenvereniging voor effectenbezitters, de VEB, wil echter dat de bijeenkomst wordt uitgesteld tot duidelijk is of Leroy iets strafbaars deed met haar aandelentransactie.

VEB-voorzitter Paul Koster: „Je kunt niet iemand benoemen waar tegen nog een gerechtelijk onderzoek loopt. Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: laten we eerst zien of er een verboden handeling plaatsvond.” Mocht de bijeenkomst toch doorgaan als er nog geen duidelijkheid is over de strafbaarheid van de transactie, dan zal Koster „zeker” kritische vragen stellen.

Ook de belangenvereniging van institutionele beleggers, Eumedion is van plan de commissarissen te ondervragen over de voorgenomen benoeming. „We zien nog niet de noodzaak KPN te vragen deze bijeenkomst af te gelasten”, stelt voorzitter Rients Abma. „Er is nog enige tijd tot 28 oktober. Mocht er echter nog geen duidelijkheid zijn over het onderzoek door het Belgische OM dan willen we wel het gesprek voeren of de benoeming niet moet worden aangehouden.”