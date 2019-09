Huurders steeds minder tevreden over woning

Huurders zijn steeds minder tevreden over hun woning. In 2018 was 71 procent van de huurders tevreden, in 2009 was dat nog 81 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Tussen huurders van een sociale huurwoning en particulieren zijn nauwelijks verschillen.

Lees ook: Het onderhoud blijft achter maar de huren gaan toch omhoog

Wel is het verschil groot tussen huishoudens in een huurwoning en een koopwoning. Vorig jaar was 93 procent van de huishoudens in een koopwoning tevreden met hun huis. Dat is iets minder dan in 2006, toen lag dat percentage op 97 procent. Vooral over de buitenruimte waren mensen ontevreden. 60 procent van de huishoudens vond dat de woning voldoende buitenruimte had. Dat is iets minder dan in 2015. Toen lag dat percentage nog op 67 procent.

Huurders uit Den Haag minst tevreden

In Rotterdam waren eigenaren gemiddeld het minst tevreden met hun woning van alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: slechts 87 procent was tevreden met hun huis. In Den Bosch en Ede was dat percentage het hoogst, met 97 procent. Van de vier grote steden waren eigenaren in Utrecht het meest tevreden.

Onder de huurders waren inwoners van Amersfoort vorig jaar het meest tevreden: 79 procent. Gevolgd door Ede (78 procent) en Alphen aan de Rijn (77 procent). In Den Haag waren huurders het minst vaak tevreden.

Vorig jaar woonden zo’n 4,5 miljoen huishoudens in een koopwoning, 2,1 miljoen huishoudens in een sociale huurwoning en 910.000 huishoudens in een particuliere huurwoning.