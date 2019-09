Hoge Raad stelt politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen

De politie is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade als gevolg van de dodelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. In april 2011 schoot een man met een psychische stoornis zes mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof.

In april adviseerde de procureur-generaal de Hoge Raad al de politie gedeeltelijk aansprakelijk te stellen. De adviseur stelde dat de politie „onzorgvuldig had gehandeld” bij het afgeven van de wapenvergunning aan de dader Tristan van der V. Destijds was al bekend dat hij psychische problemen had. Het hof bepaalde vorig jaar dat de politie daarom letsel- en overlijdensschade moet vergoeden. Hiertegen ging de politie in cassatie.

Met de uitspraak van de Hoge Raad komt er een einde aan een langslepende zaak. Na de schietpartij stelden gewonden en nabestaanden de politie aansprakelijk voor het verlenen van een wapenvergunning. In 2015 wees de rechtbank in Den Haag hun klacht af, waarna ze in hoger beroep gingen. Het gerechtshof stelde de aanklagers in het gelijk, waarna de politie in cassatie ging.