Grens Nationale Hypotheek Garantie overstijgt 300.000 euro

Het bedrag waarop Nederlanders een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen afsluiten passeert per 1 januari voor het eerst de 300.000 euro. De zogenoemde NHG-grens ligt vanaf 2020 op 310.000 euro. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, verschuift de grens zelfs naar 328.600 euro.

NHG-bestuurder Arjen Gielen meent dat de verhoogde grens „recht doet aan de gestegen woningprijzen”. Hij stelt dat zo vooral starters meer kansen krijgen op de woningmarkt.

De Nationale Hypotheek Garantie is sinds 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs in juni, juli en augustus van het jaar ervoor. In 2018 was dit gemiddeld ruim 309.000 euro. Momenteel ligt die op 316.000 euro.

Krapte op de woningmarkt

De NHG beschermt huiseigenaren als zij door zaken buiten hun macht de hypotheek niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld doordat ze hun baan verliezen. In dergelijke gevallen moeten zij vaak hun woning gedwongen verkopen, waarna ze met een restschuld achterblijven. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen neemt deze schuld bij NHG-klanten op zich. Omdat hypotheekverstrekkers minder risico lopen bij NHG-klanten, bieden zij hen vaak betere hypotheekvoorwaarden, zoals een lagere rente.

De gemiddelde WOZ-waarde steeg vorig jaar tot 248.000 euro, de hoogste waarde ooit. Dit is een gevolg van de krapte van de woningmarkt. Op Prinsjesdag heeft het kabinet verschillende maatregelen aangekondigd om de crisis op de woningmarkt in te perken. Zo komt er een bouwfonds van 1 miljard euro voor gemeenten die geld tekortkomen voor nieuwbouw. Ook wordt de zogenoemde verhuurdersheffing verlaagd.