Geen strepen, wel spikkels

Safarigids Anthony Tira zag het zeldzame zebraveulen vorige week als eerste nabij het Matira Bush Camp midden in het Masai Mara-natuurreservaat in Zuidwest-Kenia. Daarom kreeg het zijn naam. De paar dagen oude Tira leek haast meer op een hertenkalfje dan op een zebra. Het was chocoladebruin, met witte vlekken in plaats van strepen.

Naam: Tira Wetenschappelijke naam: Equus quagga Leefplek: in het Masai Mara-reservaat in het zuidwesten van Kenia Eet: Voornamelijk gras Uiterlijk: Zebra’s zijn paardachtigen van de Afrikaanse savanne die onmiskenbaar zwartwit gestreept zijn. Extreme kleurvariaties zijn zeldzaam. Opvallend: Veel mensen waren vertederd door de foto’s en filmpjes van Tira.

Bij een zogeheten ‘melanistisch veulen’ verdwijnt het strepenpatroon, waarschijnlijk door een spontane genetische mutatie. De groei van zwarte pigmentcellen wordt dan tijdens de ontwikkeling niet onderdrukt. Deze kleurvariant is heel zeldzaam bij wilde zebra’s, maar duikt af en toe op, zoals in 1974 in Rwanda. Waarschijnlijk worden melanistische zebra’s niet oud, door hun opvallende verschijning vallen ze eerder ten prooi aan roofdieren.