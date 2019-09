Eva Jinek maakt overstap naar RTL

Presentatrice en journalist Eva Jinek stapt over van de publieke omroep naar RTL, waar ze een vierjarig contract heeft getekend. Ze gaat vanaf januari een talkshow op de late avond presenteren, heeft RTL vrijdag bekendgemaakt. Het late night-tijdvak gaat Jinek delen met Beau van Erven Dorens, die vanaf deze maand al op dit tijdstip te zien is met zijn praatprogramma Beau. Jinek en Van Erven Dorens zullen elkaar om de paar maanden afwisselen.

De 41-jarige Jinek gaat bij RTL ook andere programma’s maken. Dat zullen bijvoorbeeld „specials rondom de Amerikaanse verkiezingen” zijn, aldus RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst. De Amerikaanse staat Oklahoma geboren Jinek maakte in 2016 voor de NPO al een zesdelige serie over de Verenigde Staten.

Jinek zegt dat de kans om naar RTL te gaan „te mooi was om te laten lopen”. „In mijn carrière heb ik altijd lang en goed nagedacht over de keuzes die ik heb gemaakt, en tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan past daar naadloos bij”, aldus de talkshowhost.

Eigen talkshow

Op haar vijftien jaar bij de publieke omroep zegt Jinek „met heel veel liefde en plezier” terug te kijken. In 2004 begon ze haar loopbaan als redacteur van het NOS Journaal. Vier jaar later ging ze dat programma presenteren. Dat bleef ze doen tot ze in 2011 overstapte naar omroep naar WNL. Weer een paar jaar later belandde ze bij KRO-NCRV, waar ze vanaf 2013 haar eigen talkshow Jinek presenteert.

KRO-NCRV zegt het vertrek van Jinek te betreuren. De omroep „respecteert” desondanks haar keuze en „wenst haar alle goeds toe”. De laatste uitzending van Jinek is op 27 september - daarna zal het programma van Jeroen Pauw weer te zien zijn. „We werken hard aan een goed alternatief vanaf volgend seizoen voor dit tijdslot”, aldus KRO-NCRV. „Hierover gaan we met de NPO in gesprek.”

Jinek, winnares van zowel de Zilveren Televizier-Ster als de Sonja Barend Award, treedt bij RTL in de voetsporen van Humberto Tan en Twan Huys. Zij presenteerden allebei praatprogramma’s op de late avond die uiteindelijk vanwege tegenvallende kijkcijfers van de buis werden gehaald. Ook Beau heeft vooralsnog geen geweldige kijkcijfers: deze week wist het programma nog niet in de top 25 van best bekeken programma’s te komen.