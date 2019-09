Een handleiding moreel leiderschap in 7 kwaliteiten

Te koop! Cola met een purpose. Of pindakaas met een purpose. Liever benzine of diesel met een purpose? Of toch maar die goeie oude BILLY boekenkast met een purpose? De goede bedoelingen zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. PepsiCo doet aan Performance with Purpose, Unilever wil groeien en tegelijkertijd het milieu redden, Shell wil vooruitgang steunen en schonere energie leveren en Ikea stelt zichzelf ten doel mensen een beter dagelijks leven te brengen. Zonder hoger doel geen modern bedrijf, is de boodschap.

Het is makkelijk om cynisch te doen over al deze goede bedoelingen. Moeilijker is het leiding te geven aan een bedrijf dat voorheen ‘gewoon’ olie oppompte, mierzoete frisdrank maakte of spotgoedkope, weinig duurzame knutselkastjes maakte en nu op zoek is naar een hoger doel.

Dat hogere doel wordt vaak afgedwongen door druk van buitenaf. Institutionele beleggers, politici, non-gouvernementele organisaties en natuurlijk klanten vragen – nee, eisen van een bedrijf dat het zich maatschappelijk verantwoord gedraagt. Niet alleen maar kijken naar snel gewin voor aandeelhouders, maar juist sturen op waardeschepping op lange termijn . Duurzaam, ethisch juist, sociaal en betrokken, dat zijn kernwoorden van die stroming.

In Europa is dit stakeholders-model al enige tijd in zwang. De afgelopen decennia is hier het besef gegroeid dat overheden niet alles kunnen oplossen en dat bedrijven, tot een eeuw geleden, een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het sociale weefsel en rekening moeten houden met de omgeving. Bedrijven zijn sneller en wendbaarder dan de vaak logge bureaucratische overheden. Recent onderzoek van internationaal managementinstituut Insead laat zien dat veel Europese bestuursvoorzitters juist die maatschappelijke verantwoordelijkheid als voorwaarde zien voor een succesvolle toekomst. Dat betekent niet dat al die bedrijven ook daadwerkelijk sturen op maatschappelijke waardes. De wens is er wel, maar invoering blijkt weerbarstig en vergt visie, vasthoudendheid en leiderschap.

In de Verenigde Staten, waar traditioneel de aandeelhouder als belangrijkste stakeholder wordt gezien, is de draai inmiddels ook ingezet. De machtige lobbyclub Business Roundtable publiceerde onlangs nog namens 181 aangesloten bestuursvoorzitters een brief waarin ze afscheid namen van het primaat van de aandeelhouder. Vanaf nu staan werknemers, klanten, maatschappij, leveranciers en aandeelhouder op één lijn, zo verklaarden de bazen.

Mede door aandacht voor moreel leiderschap op de business-universiteiten groeit ook daarbuiten de belangstelling ervoor. Nyenrode biedt leiderschapsopleidingen waarin, naast ondernemerschap, rentmeesterschap centraal staat. En in Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit voor haar management- en bedrijfskunde-opleidingen aansluiting gezocht bij de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Dit pakket van zeventien duurzame en sociale doelen, vastgesteld in 2015, geldt wereldwijd als officieus richtsnoer voor ondernemers die houvast zoeken voor de richting waarin zij hun bedrijf willen sturen. Het omvat doelstellingen voor klimaat, arbeidsomstandigheden, gelijkheid, gezondheid, onderwijs en tegengaan van ongelijkheid.

De trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en waardecreatie op de lange termijn is onmiskenbaar. Het debat over wat dat precies is overigens ook. Financiële resultaten zijn hard en meetbaar, morele aspecten zijn vaak zacht en lastig te kwantificeren. Ethische doelen moet je dus op een andere manier stellen. Tegelijkertijd moet het liefst ook nog gewoon winst gemaakt worden, moet het bedrijf groeien en vragen de werknemers elk jaar om meer loon.

Dat vergt veel van de leiders in het bedrijfsleven. Welke eigenschappen en vaardigheden hebben zij nodig?

Een handleiding moreel leiderschap in zeven onmisbare kwaliteiten: van dienen tot knopen doorhakken.

Special: Moreel leiderschap Komende week reizen veel toplieden van grote bedrijven naar de Klimaattop (maandag) van de Verenigde Naties in New York. Daar zal veel worden gesproken over het bereiken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in 2015 vaststelde voor 2030. Al of niet onder druk van de buitenwereld benadrukken leiders in het bedrijfsleven steeds vaker dat een eenzijdige focus op winstcijfers geen houdbare strategie is in tijden van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. Maar hoe geef je mooie woorden invulling? Een special over moreel leiderschap. Lees daaruit ook:

- De column van Ben Tiggelaar: Leiderschap draait niet om de leider

- Het interview met Peter Bakker: ‘Het is niet meer 5 voor 12, de klok heeft al 12 uur geslagen’