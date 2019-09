Dream or Donate-oprichter schikt met 31 schuldeisers

Robert-Jan Mastenbroek, oprichter van de vorige maand plotseling verdwenen crowdfundingwebsite Dream or Donate, heeft een schikking getroffen met 31 schuldeisers. Advocatenkantoor De Vries & Kasem, dat de gedupeerden bijstaat, meldt vrijdag dat de schadevergoeding is voldaan. De gedupeerden zamelden via de website geld in voor goede doelen zoals een operatie.

Het grootste deel van de schuldeisers krijgt de volledig gevorderde schade vergoed, meldt het advocatenkantoor. Bij „een handvol gedupeerden” was de exacte hoogte niet goed vast te stellen, deze groep krijgt een gedeeltelijke vergoeding. Dit betreft vooral langlopende acties waarvan ingezameld geld al deels is uitgekeerd. Nu een schikking is getroffen, wordt ook het beslag op het landgoed van de 29-jarige Mastenbroek opgeheven.

Advocaat Royce de Vries zegt tegen persbureau ANP dat de schikking een bedrag „tegen de ton aan” betreft. Het is niet bekend hoeveel schuldeisers er in totaal zijn, en of er nog meer schikkingen zullen worden getroffen. Toen de website verdween was er volgens Fundwijzer, een overzichtswebsite voor crowdfundingsacties, nog 300.000 euro gedoneerd geld niet uitbetaald. Volgens Mastenbroek ging het om een bedrag rond de 40.000 tot 50.000 euro. Waar het geld is gebleven, is niet bekend. Begin deze maand maakte Mastenbroek al de eerste 25.000 euro over.

Onderzoek Openbaar Ministerie

Via Dream or Donate zamelden particuliere gebruikers geld in voor medische ingrepen en hulpmiddelen, goede doelen en andere grote uitgaven. Eind augustus ging de crowdfundingwebsite ineens op zwart. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Mastenbroek was zijn website gehackt en haalde hij deze daarom offline. Hij deed zijn huis en omliggend landgoed ter waarde van 1,1 miljoen euro in de verkoop om schuldeisers te kunnen betalen.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er sprake is geweest van een strafbaar feit. De politie nam eind augustus telefoons en een computer in beslag, en gaf deze binnen een week na het kopiëren van de harde schijf weer vrij.