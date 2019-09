Doek valt voor Hudson’s Bay

Exact twee jaar nadat topmodel Doutzen Kroes de eerste Nederlandse winkel van Hudson’s Bay feestelijk opende, vertrekt het Canadese warenhuis uit Nederland. De vijftien filialen en de webwinkel gaan 31 december dicht. Voor de 1.400 werknemers is ontslag aangevraagd.

De sluiting van de Nederlandse vestigingen Hudson’s Bay leek al maanden onafwendbaar. In april schreef het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche al op basis van interne documenten dat de Nederlandse winkels zwaar verlieslijdend waren en dat sluiting de goedkoopste optie was. Zelf stelde Hudson’s Bay twee maanden later ook dat de kosten te hoog waren en dat gekeken werd naar het sluiten van „bepaalde winkels”.

Toch weigerde het concern lang over algehele sluiting te spreken, ook toen Het Financieele Dagblad eind vorige maand aankondigde dat Hudson’s Bay voor al het Nederlandse personeel ontslag voorbereidde. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers, vorige week, herhaalde het hoofdkantoor dat over de Nederlandse winkels nog geen besluit was gevallen.

‘Pijnlijk besluit’

Vakbondsbestuurder Ton van Eijsden van De Unie noemt het „pijnlijk” dat Hudson’s Bay nu alsnog zijn vertrek aankondigt. „Ze hebben zo veel geïnvesteerd, en van alles geprobeerd om dit te voorkomen. Maar als je alleen maar verlies lijdt, moet je op een gegeven moment dit besluit nemen.”

Volgens Van Eijsden bestaat het personeel van de warenhuizen grofweg uit twee groepen. „Ongeveer de helft heeft kleine contracten en werkt bijvoorbeeld naast de studie. Dus voor hen valt het mee: ze kunnen bij wijze van spreken morgen al aan de overkant van de straat terecht.”

Voor het andere personeel – veelal oudere werknemers – ligt dat ingewikkelder. Toch vindt zowel De Unie als vakbond CNV dat Hudson’s Bay een „redelijk” sociaal plan heeft opgesteld.

Voor personeel dat minder dan twee jaar in dienst is, hoeft een werkgever geen ontslagvergoeding te betalen, stelt Van Eijsden. „Maar van Hudson’s Bay krijgen ook zij een vergoeding, ook al is die minimaal.”

Wel blijft nog onduidelijk hoe Hudson’s Bay de afspraken met verhuurders gaat afwikkelen. Het warenhuis sloot bij zijn komst naar Nederland contracten waarin huurgaranties van tien jaar werden afgegeven. Dat blijkt nu een kostbare verplichting, aangezien het bedrijf in principe verplicht is om nog acht jaar lang 75 miljoen Canadese dollar aan huur te betalen: omgerekend 410 miljoen euro.

Vastgoedondernemer Jos van de Mortel, eigenaar van het winkelpand in Den Bosch, laat weten dat nog geen enkele verhuurder over de sluiting is geïnformeerd.

Hudson’s Bay opende in september 2017 tien winkels in Nederland. Later volgden nog vijf filialen. Van meet af aan hadden de Nederlandse filialen te kampen met tegenvallende verkoopcijfers. Naar verluidt was het verlies vorig jaar 80 miljoen euro.